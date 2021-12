El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una norma que hasta ahora se regía por el Real Decreto-ley 20/2020. En el trámite se han introducido mejoras que se aplicarán a partir de su entrada en vigor,. Una de ellas es el complemento de ayuda a la infancia de hasta 100 euros mensuales para los hogares con menores a cargo que llegará a los beneficiarios del IMV pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar.

En la C.Valenciana esta ayuda llegará 36.663 niños y niñas que son ahora mismo beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Por provincias, 15.588 menores en Alicante, 3.958 en Castelló y 17.117 en València. En estos momentos perciben el IMV un total de 97.384 personas en las tres provincias.

Este complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años y lo recibirán los hogares que cumplan dos requisitos: aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar. Es decir, lo cobrarán los actuales perceptores del IMV con menores a su cargo y otros hogares de rentas bajas, pero no en pobreza extrema.

Otras novedades que se han introducido han sido mejoras para ampliar la cobertura de colectivos más vulnerables, como los jóvenes que han estado tutelados. También se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo; las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia y se ha sacado del cómputo de rentas las prestaciones que reciben las personas por dependencia p subsidios por desempleo.

Otras mejoras

El Ministerio ha anunciado facilidades para acceder a las ayudas. Por ejemplo, se reduce el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses para acceder a la ayuda. Y en el caso de los menores de 30 años, se rebaja de 3 a 2 años el requisito de acreditación de vida independiente para conseguir la prestación.

Otra importante mejora, reclamada por entidades sociales y oenegés es que se podrá solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y para estos casos se han elevado los umbrales de renta, para que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida, sobre todo en contexto de pandemia. Esta medida evitaría situaciones como las producidas durante la pandemia en el año 2020, en las que miles personas golpeadas duramente por las restricciones se quedaron fuera del IMV por computarse los ingresos del año anterior.

Hasta ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes, de las que casi 1,4 millones son solicitudes válidas. Actualmente, se han tramitado más del 97%. En total, se han aprobado 362.000 prestaciones, con 824.000 beneficiarios. La prestación "ha tenido un gran impacto en la reducción de la pobreza infantil", según explican desde el Ministerio ya que casi el 40% de los beneficiarios son menores.

Pese a la gran cantidad de tramitaciones que vende el ministerio, la realidad arroja datos bien distintos. En concreto, tres de cada cuatro solicitudes del IMV se rechazan en la Comunitat, tal y como informó este periódico.

Hace una semana, el Ministerio de Inclusión puso en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

Espejo de la ayuda de la RVI

La nueva ayuda aprobada definitivamente por el Gobierno tiene su traslación al complemento adicional de 60 euros de la Renta Valenciana de Inclusión. Pese a todo, esta ayuda de Conselleria de Igualtat solo se aplica en los hogares o unidades de convivencia que superen los seis miembros, y supone un complemento adicional de 60 euros por cada miembro adicional. El decreto se aprobó en diciembre de 2020 para compatibilizar la prestación valenciana con la ayuda estatal.