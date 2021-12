El Gobierno garantiza más dinero para la financiación

El nuevo modelo de financiación dispondrá de más dinero. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confirmó ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el nuevo sistema de financiación autonómica tendrá más recursos para repartir entre las autonomías. Aunque no concretó la cantidad, los expertos ya apuntaron la cifra de 16.000 millones adicionales como necesidades a cubrir en el sistema de financiación.

«Sí, es obvio que el sistema tendrá que nutrirse de mayores recursos para gestionar de manera adecuada los servicios públicos», aseguró la ministra Montero.

En una respuesta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, Montero también añadió que, pese al estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el documento que ha presentado el Gobierno no permite hacer un ránquing de autonomías que ganarán o perderán con la nueva financiación, «aunque haya alguien que lo haga», en referencia a la fundación que dirige Ángel de la Fuente.

Montero espera ahora las aportaciones de las autonomías, hasta finales de enero, para saber exactamente el peso que van a tener todas las variables que condicionan el sistema, como el gasto en educación, sanidad, política social, la dispersión o la insularidad, citó la titular de Hacienda.

La ministra señala que la propuesta contempla muchos de los elementos que históricamente ha reivindicado la Comunitat Valenciana desde el primer estudio de los expertos, en el que ya se planteaba la necesidad de incrementar los grupos de población sobre los que se estudia el gasto en sanidad y que en la propuesta del Gobierno pasan de siete a 20. Y añadió que la población ajustada es una de las variables del modelo, pero no el resultado final.

Según la ministra, lo importante es ponerse de acuerdo en las variables que presionan al alza las necesidades de gasto pero que hasta que no esté completado el modelo no se puede saber qué autonomía puede salir beneficiada o no por lo que pidió más rigor.

Baldoví aseguró que la propuesta es lo suficientemente ambigua para que incluso la Comunitat Valenciana pueda quedar peor financiada: «Un primer análisis no invita precisamente al optimismo» y añadió que los valencianos no han llegado hasta esta situación para quedarse peor de lo que ya estaban en el reparto.