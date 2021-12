González afirma que la UE es más sensible tras el "austericido" de 2008

En una conferencia sobre los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, el expresidente de Gobierno durante 16 años, el socialista Felipe González, aseguró en València que la UE ha sabido reaccionar con sensibilidad tras la crisis de la covid frente al «austericidio» de 2008, la crisis anterior.

En la Universitat de València, la que más cátedras europeas tiene y la que más estudiantes Erasmus recibe, González participó en una jornada, prevista antes de la pandemia, en homenaje al expresidente de la Comisión Europea y del Congreso, Manuel Marín.

Antes de comenzar y preguntado por la situación del rey Juan Carlos, respondió que lo lógico es que venga y que esté aquí.

Ya en su intervención señaló que España llegó con retraso a Europa «como a todo en nuestra historia» y añadió que la UE no puede tolerar que un miembro, como ha hecho Polonia, piense que está por encima y no respete reglas básicas. «Si la respuesta de la UE a Polonía o Hungría no es clara y firme, eso matará el espacio europeo y Polonia tiene que entender que ceder soberanía a la UE no es cederla a Moscú», dijo. En ese contexto remató que Europa es un proceso de cesión de soberanía que, por ejemplo, Polonia no ha entendido. «Europa puede ser una potencía global pero con todos los países juntos», añadió. Sobre los nuevos retos, González asegura que el mundo «ya ha cambiado y tenemos que adaptarnos, pero aún no hemos encontrado la caja de herramientas para hacerlo, aunque para acabar con la covid será necesario vacunar a África entera», añadió.

Entre los asistentes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y los altos cargos, Jorge Alarte, Joan Calabuig o Zulima Pérez.