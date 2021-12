En su estrategia por conseguir aliados para la reforma de la financiación, Ximo Puig se ha reunido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, pero no con su homólogo murciano, Fernando López Miras. Ambos son del PP y con ambos comparte el interés de un nuevo sistema de financiación; sin embargo, estos motivos no han sido suficientes para que Puig y López Miras concierten un encuentro al más alto nivel con su apretón de manos y declaración conjunta que sí ha tenido con Bonilla. Y no será, ha reivindicado el gobernante de la Región de Murcia, por no haberlo intentado.

"Lamentablemente no me he reunido con Puig", ha expresado este jueves López Miras en una rueda de prensa junto a su "buen vecino y mejor amigo", Carlos Mazón. Y de que esa reunión no se haya celebrado, para el líder del ejecutivo murciano tiene la culpa su homólogo valenciano. "Nosotros pedimos reunirnos con Andalucía y la Comunitat Valenciana y pude reunirme con el presidente andaluz (con quien también se reunió el jefe del Consell), pero no con Puig, todavía no hemos tenido respuesta", ha justificado. Desde Palau confirman esa petición de reunión y explican que llegó antes de la moción de censura que el PSOE presentó en aquella comunidad, aunque finalmente no prosperó. Eso sucedió en marzo de este año y provocó un seísmo político que en la propia autonomía murciana que dejó fuera del gobierno a Ciudadanos e introdujo a una tránsfuga de Vox y también de la formación naranja. Este apoyo de tránsfugas (y más viniendo de la extrema derecha, insisten desde el gobierno valenciano) ha provocado que desde el Consell guarden distancia, "prudencia" con el ejecutivo murciano aunque recuerdan que hace dos semanas sí que se reunieron los consejeros de Hacienda para incidir en la necesidad de un cambio del sistema de financiación, un hecho que también ha recordado López Miras en su intervención. Tampoco ha habido ningún tipo de comunicación, ha indicado el dirigente murciano, después de que el Ministerio de Hacienda enviase la propuesta del esqueleto para el nuevo modelo de financiación, un borrador que López Miras ha criticado que sea "por fascículos, sin un debate previo y que no atiende a las necesidades de las comunidades". A su lado, ha señalado a Mazón como un "aliado" y este ha aprovechado para cargar contra Puig. Así, si se habla mucho de la futbolización de la política, el presidente del PP de la Comunitat Valenciana le ha puesto resultado. "Tres a cero a favor de la Región de Murcia contra la Generalitat", ha indicado para desgranar que los goles han sido anotados en financiación, agua e impuestos. En este sentido, ha criticado al jefe del Consell que sea "menos conformista" con la propuesta del ministerio que ha calificado de ser "un hueso, sin carne ni músculo" y que "no mejora" la situación valenciana. "Todos los afectados han saliendo criticando la propuesta salvo Puig, que saluda lo que propone Madrid", ha señalado. El segundo gol murciano sobre la Generalitat según el recuento de Mazón es sobre el agua. "La Región de Murcia reclama lo que nos merecemos igual que todo el PP, me siento cómo con un proyecto claro que entiende que la Comunitat Valenciana y Murcia estamos maltratados", ha señalado el presidente de la Diputación de Alicante. Por último, ha definido a la autonomía valenciana como "un infierno fiscal" mientras ha recibido loas por parte de su compañero de partido por la propuesta de reforma fiscal que Mazón quiere implantar en la Comunitat Valenciana en caso de gobernar. "La única forma para compensar la infrafinanciación es recaudar más y eso se hace cuando bajas impuestos porque trabaja más gente y se consume más", ha señalado.