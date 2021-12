Cuando el calendario anual se agota es tiempo de revisar lo hecho y plantear objetivos. El president de la Generalitat, Ximo Puig, defendió ayer con datos la gestión de la pandemia realizada por su gobierno durante los últimos 21 meses y planteó un horizonte de «endemia tolerable» para 2022, a pesar del repunte actual de casos y la llegada de ómicron. Lo que está a la vuelta a la esquina es un tiempo de convivencia con la pandemia, de adaptarse a sus ritmos estacionales y de sobrellevar sus efectos con la menor gravedad posible.

Las condiciones para conseguir ese escenario «tolerable» son ciencia (vacunas) y prudencia (mascarillas, distancia social, ventilación y trellat), según Puig, que reclamó ese sentido común para saber «lo que debe hacerse y lo que no» en Navidad. Porque el futuro es una cuestión también de responsabilidad personal.

El jefe del Consell fue el protagonista ayer del foro organizado por Levante-EMV, celebrado en el edificio Veles e Vents de la Marina de València y patrocinado por Caixabank y Global Omnium. Puig defendió la efectividad del pasaporte covid. No solo por propiciar la vacunación de los rezagados, sino como herramienta para no dar pasos atrás en las medidas de apertura de la actividad económica y social, ya que favorece «espacios más seguros».

Salud, empleo y dinero fueron los ejes de la intervención del jefe del Consell. Y los pilares sobre los que encarar 2022, según su exposición. Esas son las prioridades, las cuestiones que orientarán la agenda del próximo ejercicio. «No lo vamos a tener fácil, pero sabemos cuál es el camino: unidad, fuerza y convicción», dijo.

Existe más esperanza ahora, pero persisten muchas incertezas, admitió. Especialmente en el terreno de la salud. Se vuelve a observar ahora con el repunte de contagios y la presencia de una nueva variante: ómicron.

Puig se mostró partidario de profundizar en la inmunización. Defendió la revacunación de los colectivos esenciales y vulnerables (algo que el Gobierno aprobó horas después) y también la administración de la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años.

Pero no se olvidó del frente abierto del mundo pobre, generador de nuevas variantes ya que los índices de vacunación en estos países son mínimos. No es un asunto nuevo en el discurso del jefe del Consell, que ya la primavera pasada pidió liberar las patentes de las fórmulas que se inoculan en Occidente. La propuesta tuvo poco éxito en Bruselas. Puig no insistió ayer, pero sí llamó a una reacción de la comunidad internacional. «Cada día que pasa sin extender la vacunación a todo el mundo alimentamos la bomba de fabricación de nuevas mutaciones», dijo. «Seguimos yendo demasiado lentos. Injustificadamente lentos». Pidió así una reacción «por decencia y por inteligencia». Porque «la pandemia no acabará para ningún país hasta que termine para todos los países», agregó citando al secretario de la ONU, António Guterres.

El president esgrimió asimismo algunos datos de la pandemia para argumentar que la Comunitat Valenciana afronta 2022 en mejor situación que otras autonomías. No la citó, pero en la comparación al hablar de mortalidad estaba Madrid. Esa «cuyo gobierno da lecciones al resto».

Las 7.998 muertes que hasta la mañana de ayer acumulaba el territorio valenciano (hoy son ya más de ocho mil) hubieran sido 1.150 más con la letalidad media de España, señaló. Y con la de la comunidad con mayor tasa de muertes casi se doblaría la cifra de fallecidos: serían 7.000 más (15.000 en total).

Un cálculo similar aparece con la esperanza de vida. La valenciana se ha reducido en 0,6 años con respecto a antes de la pandemia hasta situarse en los 82,4. En toda España, sin embargo, la caída ha sido del doble, afirmó Puig (1,2 años). Y esa autonomía que no citó pero que da lecciones ha visto cómo perdía 2,7 años de esperanza de vida durante la pandemia. «Casi cinco veces más que aquí», subrayó el jefe del Consell para remachar que el tiempo permite cotejar los resultados de las políticas frente a la covid. «En política, ninguna decisión es neutra, cada decisión tiene un coste». Y dejó una pregunta en el aire: «¿Cuánto valen dos años más de esperanza de vida?»

La intervención reunió a miembros del Consell (Ana Barceló, Mireia Mollà, Carolina Pascual y Arcadi España) y representantes institucionales: Enric Morera, Gloria Calero, Toni Gaspar, Aurelio Martínez, Salvador Navarro, Margarita Soler, Ana García, Ismael Sáez, José Vicente Morata, Alfred Costa, Manolo Mata, Joan Lerma, Manuel Llombart, Amparo Matíes, Juan Antonio Sagredo, Carlos F. Bielsa y Roger Cerdà, entre otros.