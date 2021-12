"Hola! Mi cena de cumple será el viernes 17 de diciembre a las 21h. Por favor para no fastidiarnos las navidades confirmad un antígenos negativo antes de venir. Tengo muchas ganas de veros!! Un abrazo". Lucía envió este mensaje el lunes a la decena de amigos y amigas que asistirán a su casa por su cumpleaños. Los más precavidos, compraron las pruebas entre ese día y el martes, pero esta mañana, en algunas farmacias, los test de antígenos estaban agotados. Un segundo mensaje de aviso les advierte que sin test, mejor no asistir a la cena. "Es una semana antes de Navidad, que no da margen de recuperación si alguno se contagia", explica Lucia.

Esa precaución se ha extendido y ha llevado hasta el límite la venta de antígenos. La consultora IQVIA apuntó el miércoles a que la venta de estos test en farmacias ha crecido un 545 % desde noviembre, y la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía donde más pruebas diagnósticas se han adquirido entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre: 133.124 test, solo por detrás de Cataluña y Madrid. Es un dato que, actualizado, se debe haber duplicado a tenor de lo que se está viviendo en las farmacias: "Hemos vendido en esta última semana más que en el último mes", señala Loles, de la Farmacia Sueca, en València.

Su compañero Raúl apunta a que han sido cinco días decisivos con un repunte claro por dos razones: la primera, por el repunte de contagios que fuerza a realizarse el autodiagnóstico a los contactos con positivos. El segundo, por precaución antes de asistir a la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, o cualquier reunión de compañeros y compañeras de empresa. "Diciembre está siendo brutal, no hay un perfil concreto, aunque los jóvenes que se relacionan con más personas son los que más están comprando", apunta Raúl.

Esta mañana, en esa misma farmacia, los test se habían agotado. Mientras el martes tenían pruebas de diferentes proveedores, hoy no quedaba ninguna, pero tres personas ya habían dejado sus números de teléfono para ser avisados si el proveedor traía hoy los antígenos. "Tememos que no, que hasta la semana que viene no llegarán", señala Loles, ya que los duros controles sanitarios que estas pruebas tienen que pasar en las aduanas retrasan la distribución. Aunque el desabastecimiento en València todavía no es generalizado, puede llegar a serlo ante el incremento de la venta en los últimos días.

De hecho, tal como ha adelantado El Periódico de España, la empresa que fabrica el test más vendido a nivel mundial, en China, ha confirmado que existe un problema de desabastecimiento para la "demanda bestial" de nuestro país, con los contagios al alza y a las puertas de la navidad. A esto se suma que en septiembre, cuando los datos en España eran optimistas y los contagios estaban a la baja, las ventas se paralizaron y se generó un enorme stock en pruebas diagnósticas que empezaron a exportarse a otros países donde la sexta ola era ya una realidad, como Alemania o Polonia.

Dudas respecto a la eficacia

Pese a todo, los test de antígenos no son una barrera contra la covid-19 y los expertos advierten que la fiabilidad en caso de estar contagiado pero no desarrollar síntomas no es total. La sensibilidad para detectar contagios es superior al 85 %, pero para detectar infectados sin síntomas, baja al 65 %, según el Jefe de Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, Jordi Vila. Esto quiere decir que si el resultado es positivo, no hay margen de error; sin embargo, hay infinidad de falsos negativos al haberse realizado el test antes de desarrollar síntomas.