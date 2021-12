«Disfrutar las navidades con alegría responsable y alzando la mirada hacia 2022, el que queremos que sea el año de la esperanza». Este fue el mensaje general que transmitió ayer el President de la Generalitat, Ximo Puig en su intervención en la presentación de la campaña «El Nadal és valencià», que precedió al encendido de luces navideñas del Palau de la Generalitat.

Durante su discurso, Puig dijo que esta Navidad es un «regreso moral y emocional» y que no es el momento de encerrarse, sino de hacer una «exposición de alegría con prudencia». Recuperar un espacio de «fraternidad» siempre con las máximas precauciones.

Por otra Parte, Puig puso en valor los productos de la Comunitat Valenciana que «son protagonistas en esta época» y que no faltan en las mesas de las familias. No solo la materia valenciana, sino también la denominación de origen, los gremios específicos y los comercios de la Comunitat. «La Navidad es valenciana y es también una operación de reputación», dijo el president. «No hay alimentos ni bebidas de esta época que no tengan vinculación con esta tierra», dijo, y recordó que la valenciana es la primera autonomía en fabricación de juguetes; que en este territorio se produce el 60 % del turrón del país, que es la segunda productora de uva de mesa y líder en caquis y cítricos. Además, puso en valor el cava de Requena — «que es el mejor, y no lo digo por patriotismo», añadió Puig— así como los quesos del Maestrat, los langostinos de Vinaròs o la miel de Ayora.

Así, el máximo representante de la Comunitat, animó a consumir estos productos para apoyar la «recuperación económica y emocional» y destacó el trabajo de la cultura y los actores dinamizadores que «ayudan a conformar ese espíritu positivo que nos ayuda a avanzar». Finalmente, Puig deseó a toda la ciudadanía valenciana «el mejor año posible» y concluyó: «necesitamos que el 2022 sea el año de la esperanza».

La campaña «El Nadal és valencià» es una iniciativa de la Generalitat para apoyar a los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, a la que se han adherido diferentes entidades y asociaciones relacionadas con la industria y la tradición de la tierra. A todas ellas, el president de la Generalitat les agradeció su implicación para que la Comunitat sea conocida fuera de nuestras fronteras. El acto, sirvió también para dar a conocer las actividades que tendrán lugar en diferentes espacios, entre las que destacan la exposición «Productes de la Terra», jornadas de puertas abiertas para visitar el Palau de la Generalitat, conciertos y cuentacuentos.