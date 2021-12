Asunción Torregrosa: "La reversión de las resonancias mejorará la calidad asistencial"

«Por fin ha sucedido. La resonancia magnética ya es de todos y todas», escribía ayer en un comunicado la Sociedad de Radiología de la Comunitat Valenciana (SRCV), en el que también fue el primer día en el que el servicio fue público tras más de veinte años privatizado. Asunción Torregrosa, la presidenta de la asociación, explica qué supone el fin de un sistema «anómalo».

A partir de hoy (por ayer) las resonancias magnéticas son un servicio de la sanidad pública. ¿Por qué es importante?

Porque la especialidad de radiología deja de estar partida en dos por las decisiones de un partido político que tanto daño han hecho a la calidad asistencial. Llevamos años pidiendo el fin de esta anomalía y la gestión integral pública del servicio.

¿Qué han supuesto veinte años de gestión privada de las resonancias magnéticas?

La pérdida de calidad asistencial para el paciente. El proceso asistencial se interrumpía al externalizar una parte, lo que repercutía en el enfermo y redundaba en la formación de los residentes y en las investigaciones y avances científicos. Además, ha supuesto un sobrecoste para las arcas de los valencianos. ¿Por qué? Uno, porque cobraban las resonancias a precio de oro y dos porque los radiólogos perdimos la gestión de la demanda. Conclusión: la tasa de frecuentación duplicaba la del resto del Estado, tal como ya advirtió la Sindicatura de Comptes.

Esa interrupción del proceso ha traído el «secuestro del conocimiento» que denunciaban.

Sí, y ahora vamos a recuperar el conocimiento. Si te frenan cuando vas a hacer una técnica porque está privatizada, te están cercenando de alguna manera tu desarrollo profesional. Era muy frustrante el no poder profundizar porque había políticas que lo impedían. Con todo, la población no tiene que preocuparse porque los profesionales estamos muy formados, ha habido hospitales donde el servicio sí era público y los residentes han podido aprender en concesiones y congresos. Además, el modelo C (en el que los facultativos públicos hacían parte del proceso para iniciar esta transición) ha facilitado que nadie haya perdido la relación con la técnica.

Las formas de trabajar en la pública y la privada son distintas. ¿Cómo va a ser esa adaptación de las 113 personas subrogadas?

No se va a notar en la mayoría de hospitales que ya tenían integrado el Modelo C y parte de las resonancias recaían en lo público. Con todo, las formas de trabajar son absolutamente distintas. En la pública se trabaja por órganos sistemas (de forma interdisciplinar y con continuidad de procesos) mientras que en la privada prima la faena por técnicas, lo que da una visión más sesgada.

¿Hará falta formación para quien se incorpore al sistema público?

Es posible que los médicos que se subroguen al sistema público tengan que actualizarse en el resto de técnicas, del mismo modo que algunos hospitales pequeños, pero estamos en constante formación y la SRCV se va a ocupar de asegurar la actualización. De hecho, en enero empezamos un curso de actualización de resonancia magnética.

¿Qué hay de la maquinaria?

La que hemos heredado es muy mejorable, en algunos casos son máquinas obsoletas y en su mayoría son actualizables. Se hará poco a poco a través de planes de subvenciones e inversión de la Conselleria de Sanitat, que está al tanto de las necesidades técnicas.

¿Que piden a la conselleria?

Estamos alineados, pero les pedimos el apoyo para que todo salga de la mejor forma posible. Apoyo tecnológico, nuevas plazas (que está previsto), nuevos contratos y renovar equipos.