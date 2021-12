El coronavirus ya está circulando en la Comunitat Valenciana en niveles de riesgo extremo, el máximo establecido por el Ministerio de Sanidad. El umbral de los 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días se saltó ayer y la C. Valenciana marcó una incidencia acumulada de 528 casos por 100.000 habitantes, 51 puntos por encima del día anterior. La subida de casos siguió ayer al detectarse el día anterior 3.911 nuevos positivos, un 30 % más que los notificados el pasado jueves, que se venía de un día festivo.

La transmisión del virus está disparada pero, sin embargo, el ministerio no decretará el riesgo extremo a no ser que la ocupación de camas de hospital por pacientes covid suba exponencialmente. Con las cifras actuales (un 6,83 % de todas las camas de planta actuales y el 19,11 % de todas las camas UCI instaladas y por instalar ocupadas por pacientes covid), la C. Valenciana está en disposición de pasar al nivel de riesgo alto en su conjunto —ya lo estaban Castelló y Alicante— pero no al extremo. Habrá que esperar, sin embargo a lo que decida hoy el Ministerio de Sanidad en su documento de indicadores de riesgo, el llamado semáforo.

512 camas UCI y hasta 800

Según concretaron ayer fuentes de Sanidad, en estos momentos hay instaladas 512 camas de UCI aunque, según los planes de contingencia covid que se aprobaron en su día, la C. Valenciana debería ser capaz de duplicar e incluso triplicar su capacidad si fuera necesario. Según Sanidad, este parque de camas se puede ampliar fácilmente a 800, y a más si la situación, como este mes de enero fuera extrema. De esas 512 camas hay ocupadas por pacientes de todas las patologías tres de cada cuatro, 389, por lo quedan libres ahora 123. De las ocupadas, 128 lo están por pacientes covid, lo que supone que un tercio de las UCI ocupadas lo esté por un enfermo covid. Además, y según la actualización de cifras de ayer, hay ingresados otros 594 enfermos covid en planta.

Sanidad notificó ayer, por otra parte, otras 6 defunciones de covid por lo que la lista oficial de fallecidos en pandemia asciende a 8.019 personas. Se trata de una mujer de 86 años y cinco hombres de 61, 67, 69, 75 y 75 años.