Falta poco para las fiestas navideñas y son muchos los que este año han decidido hacerse un test antes de la celebraciones familiares. El objetivo: estar más seguros y evitar que en esas cenas o comidas se "cuele" el virus y acabe aguando las fiestas. Toda precaución es poca, mascarillas, ventilación, gel hidro alcohólico y prudencia, sobre todo prudencia.

Más de dos años después de que el coronavirus hiciese descarrilar toda normalidad, las técnicas de diagnóstico para detectar contagiados han evolucionado mucho y, hasta incluso, existen algunos kits que permiten hacerse autodiagnósticos sin necesidad de acudir a un centro sanitario.

Fueron los primeros test más asequibles y accesibles que salieron al mercado. Este tipo de pruebas no busca la presencia de virus en el cuerpo, sino la de los anticuerpos que el sistema inmune general cuando detecta la presencia del virus.

Este tipo de test se realiza a partir de una muestra de sangre, una gota que se introduce dentro de dispositivo dentro del cual se realiza la reacción química que busca la presencia de los anticuerpos. Los test de anticuerpos disponibles en el mercado permiten detectar la presencia de dos tipos de anticuerpos: el IgM y el IgG. El primero comienza a generarse durante los primeros días de la infección, el segundo tarda entre siete y diez días en aparecer. La existencia de uno u otro permite evaluar el estado de la infección y si se ha pasado la enfermedad. Si el test es positivo al IgM, la infección es muy reciente y estará activa, y por tanto al paciente será infeccioso. Si el test da positivo a IgG, es probable que el paciente haya superado la infección hace semanas y que ahora mismo no sea infeccioso. Si el test da negativo a los dos anticuerpos, el paciente es probable que no haya estado expuesto al virus ni se haya infectado, aunque existe la posibilidad de que esté infectado desde hace muy poco tiempo y todavía no haya desarrollado anticuerpos IgG.

También se puede comprar en farmacias y realizarse en casa. Los test de antígenos son una nueva prueba para detectar la presencia de coronavirus y cuya fiabilidad es muy alta. Se trata de un test rápido que te da los resultados en un margen de 15 minutos y que los centros de salud llevan tiempo utilizando además de las PCR para detectar contagios del virus.

Este tipo de test no buscan anticuerpos ni necesitan de una toma de sangre. Localiza antígenos del virus (en concreto una proteína que recubre el SARS-CoV-2) a partir de una muestra que se toma de la mucosa nasal. Con un hisopo, el propio paciente toma muestra de su nariz y tras añadir un reactivo se introducen tres gotas de la muestra en el test. En 15 minutos, el test permite detectar la presencia de esta proteína. Si está presente, el paciente está infectado por coronavirus.

Como parte de este tipo de test de antígenos, acaban de llegar al mercado unos nuevos sistemas que permiten realizar la misma detección de antígenos del virus en casa sin necesidad de recurrir a una muestra de la mucosa nasofaríngea. El proceso de tomar esta muestra requiere cierta pericia por parte del paciente y provoca algunas molestias durante el hisopado. Los nuevos test de antígenos utilizan otra técnica para obtener la muestra. Se basan en la obtención de fluido oral.

A diferencia del test del antígenos tradicional, el paciente no se introduce nada en la nariz. Solo debe toser un par de veces para producir suficiente saliva significativa de la garganta y depositarla en una probeta a la que se le añade un reactivo. Por último, la muestra se deposita en el test para que se realice la prueba diagnóstica.

Fiabilidad de este tipo de test

Los expertos coinciden en que este tipo de test bien realizados tiene una gran capacidad de fiabilidad. Sin embargo, someterse a una de estas pruebas de forma indiscriminada carece de eficacia y resulta inútil para detectar una posible infección. Los test rápidos son comparables a las PCR pero solo si se usan con aquellos pacientes con síntomas que hayan aparecido hace un máximo de 5 días. En estos casos, el Ministerio de Sanidad apuesta por hacer test rápidos en ámbitos como centros de salud o urgencias de los hospitales, pero PCR si los síntomas son de más días. En otros casos, como personas que van a ser ingresadas o trabajadores sanitarios que tengan síntomas se deja libertad para elegir y se deja la PCR para confirmar.

Test PCR

Es el más preciso de todos. No se realiza en casa. Tienen que realizarlo personal sanitario y se considera el más fiable. Esta prueba no busca la presencia de anticuerpos. Se realiza mediante la toma de una muestra nasofaríngea en las mucosas y lo que busca es el material genético del virus. Si hay una infección por coronavirus, esta prueba encontrará restos de su ARN en estas pruebas. El resultado es irrefutable. Mientras la prueba de PCR sea positiva, el paciente estará infectado, tendrá carga viral y, por tanto, será contagioso.