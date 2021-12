La Tierra está furiosa. En los últimos días he tenido varias conversaciones sobre el frenético devenir meteorológico en el que andamos metidos, que suelen desembocar en una serie de conclusiones informales normalmente bien encaminadas. Algo está haciendo que el tiempo esté irascible en muchos puntos del planeta. Aquí, sobre todo, nos enteramos de lo que sucede en el hemisferio norte pero el sur no se está quedando corto. Australia hace apenas un año estaba avasallada por la sequía y los incendios, especialmente su flanco más oriental, donde ahora no deja de llover. La vuelta de La Niña, ya por segundo año consecutivo, allí está proporcionando precipitaciones muy por encima de la media y en próximas fechas traerá ciclones tropicales, según asegura la oficina meteorológica australiana. Al otro lado del Pacífico, en Sudamérica, hay zonas que viven una “megasequía” sin parangón en al menos el último medio siglo, siendo el caso de Chile el más llamativo. La variabilidad abonada a los extremos que se está viviendo en muchas zonas del mundo allí pasa de puntillas, con interminables días de sol desde el año 2010. Eso es muchísimo. Sin embargo, en estas últimas semanas aquello más bien se obvia, lo que nos ha puesto los pelos como escarpias ha sido principalmente el tiempo extremo de Estados Unidos.

Nunca se había visto tantos tornados (69) y además tan virulentos en el mes de diciembre en los estados de Kentucky, Illinois, Arkansas y Tennessee, siendo el primero el mayor damnificado, con cerca de 70 fallecidos. Las estimaciones provisionales hablan de al menos un centenar de defunciones, aunque probablemente serán muchas más, porque los desaparecidos se cuentan por decenas. Allí han confluido varios factores y todos extremos. El sureste de EE.UU. venía de días con temperaturas altísimas, mostrando registros hasta 20 ºC más altos de lo normal por una dorsal anticiclónica repleta de aire subtropical, en su mayor parte procedente del golfo de México cuyas aguas están anormalmente cálidas. Después llegó una vaguada con aire frío que contrastó con ese escenario seudoprimaveral, disparando enormes cumulonimbos más propios de otras fechas, generalmente de primavera u otoño. Cuando hablo de anomalías me acuerdo de una compañera en Meteored (tiempo.com), la meteoróloga Raquel Lorente. En una de esas charlas me recordó que la meteorología estaba plagada de anomalías, de días más cálidos y otros más fríos que conforman un promedio que es el clima de un lugar. Tenía razón, las anomalías en general no deberían ser noticia e interesar especialmente, pero es que esto es otra cosa. Quizás deberíamos llamarlas de otra forma. ¿Qué les parece “aberraciones”?