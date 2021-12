La innovación ha de ser colaborativa e implicar tanto a los agentes del sector productivo como a los generadores de conocimiento de las áreas de ciencia y tecnología. Esa sinergia, que tiene que entrelazar, también, recursos públicos y privados, es la pócima mágica para conseguir adaptarse, ser competitivos en un mundo global y frenar el cambio climático. Además, lejos de los «mantras y mitos» que defienden que la tecnología será la tumba de miles de puestos de trabajo, la innovación es, al contrario, una «garantía de trabajo».

Son palabras de expertos en innovación de diferentes ámbitos que participaron en un desayuno informativo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado por Levante-EMV con el patrocinio de Facsa, Caixa Popular, la Autoridad Portuaria de Valencia y la Red de Institutos Tecnológicos (Redit). Esta vez, el foco se puso en la meta número nueve, relativa a la Industria, la Innovación y las Infraestructuras. En la mesa de diálogo, que estuvo moderada por el periodista de este diario, Julio Monreal, participaron Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI); Gonzalo Belenguer, director general de Redit; Elena Zuriaga, técnica de I+D+i de Facsa (Grupo Gimeno); Salvador Furió, director de Innovación y Desarrollo Cluster de la Fundación Valencia Port; Fran Machado, representante del área Banca Empresa de Caixa Popular; y Gema Roig, coordinadora de proyectos de innovación europeos de Las Naves.

Belenguer (Redit): "Es vital cooperar entre instituciones para reconocerse, conocerse y crear alianzas"

Sin políticas de innovación

El coloquio comenzó con una pregunta: ¿Cómo conseguir que el sector productivo del país (y el valenciano), liderado por pequeñas y medianas empresas de sectores «tradicionales», dé un paso más para ser competitivos en un mercado global sin que gigantes se hagan con el mercado.

García Reche explicó que, «durante muchos años y hasta 2015, hubo una gran ausencia de política de innovación y menos de conexión dell mundo científico con el productivo. «Éramos líderes en mueble y vino Ikea; éramos líderes en textil y vino Inditex...» «Solo la integración del tejido productivo con el conocimiento podían solventar toda esa falta de innovación», apuntó el vicepresidente de la AVI. «Si seguimos así, a este país no lo para nadie», concluyó en una primera intervención.

Una misión, la de hacer partícipes a todos los sectores, que llevan a cabo tanto la AVI como Redit, una entidad a disposición de las empresas para ayudarlas a ser más competitivas. El objetivo: darles apoyo «a través del I+D+i y la colaboración entre actores, que es esencial», dijo Belenguer, quien resumió, que «es vital afianzar un ecosistema colaborativo con las universidades, empresas y entidades sociales. Reconocerse, conocerse y crear alianzas». Refrendó esta idea Gema Roig, de Las Naves, que también puso en valor que, precisamente el Ayuntamiento de València «ha sabido integrar la innovación en la agenda política». «Es el primero con una Concejalía de Innovación», dijo. Asimismo, Roig mencionó el proyecto Missions Valencia 2030, con el que se busca, a través de distintas propuestas «lograr una ciudad más sostenible, compartida y emprendedora que sea neutra en 2030».

Vocación de «viaje colectivo»

Respecto a la colaboración entre instituciones, Roig cree que «los agentes se han de aliar en proyectos que cuenten con fondos de toda índole, autonómicos, nacionales o europeos». Ahora, dijo, están en marcha 20 proyectos de seis millones de euros de presupuesto. Una cantidad que, asegura Roig, «repercutirá en la mejora de las vidas de las personas». Buscar soluciones a los problemas. València es pionera en ello y su puerto también. Así lo expresó, por su parte, Salvador Furió, que reconoció que el puerto de València «lleva muchos años apostando por la innovación». De hecho, ese es el latemotiv del nacimiento de la Fundación Valencia Port. Así, Furió enumeró los campos en los que se centran algunas de sus acciones como la transformación digital del transporte y la logística portuaria así como los avances en sostenibilidad para alcanzar uno de sus retos, ser eficientes energéticamente.

Sin olvidar el foco en el desarrollo de la ciudad. «Llevamos a cabo proyectos de integración puerto-ciudad, para aproximar y colaborar en la logística urbana».

Por otra parte, Elena Zuriaga, de Facsa, ejemplificó con la formación de estudiantes y las dos cátedras universitarias en las que están presentes desde Facsa, una manera de hacer red en favor de la innovación. Asimismo, apremió a orientar estos avances tecnológicos a los ODS a través de la reutilización del agua o el impulso de la economía circular. En Castelló, por ejemplo, están inmersos en un proyecto de reutilización de agua en la industria cerámica. «Hay que potenciar la economía circular y reutilizar el agua, en nuestro caso, buscamos recuperar nutrientes y que los lodos no sean residuos sino recursos», apuntó Zuriaga. La técnico definió la innovación como una manera de «optimizar procesos para dar calidad de vida y lograr, por fin, los ODS».

Organización líquida

Fran Machado de Caixa Popular, por su parte, puso en valor la «organización líquida» de la entidad que «rompe con las estructuras verticales tradicionales». El propósito: incentivar la participación e innovación desde el colectivo trabajador. «Toda innovación con el paso del tiempo deja de serlo, por eso repensamos día a día como mejorar a través de un comité específico y diferentes acciones internas», dijo Machado. Llegados a este punto del encuentro, la pregunta fue: ¿cómo mejorar el ecosistema innovador en la Comunitat? Para García Reche existe un problema estructural: «los incentivos de los productores de conocimiento no están orientados a conectarse con el sistema productivo, sino a publicar. Por eso, necesitamos recursos concretos», dijo el profesor. Por su parte, Gonzalo Belenguer opinó que no hay que tener miedo a equivocarse. «Innovar es atreverse a errar y mirar a largo y medio plazo, no hay otra alternativa, la innovación es la supervivencia y la sostenibilidad de una empresa en el futuro».

«La garantía para el empleo»

Sin embargo —matizó el moderador— en ocasiones hay ciertas resistencias a aplicar métodos innovadores que impliquen nueva tecnología por miedo a perder o a quedarse sin trabajo. «Si el empleo no está en la línea innovadora, lo perderemos igual, porque nos quedaremos al margen», dijo, a este respecto, Machado. «De hecho, la innovación tecnológica y el valor añadido es la única garantía de que habrá empleo en el futuro», completó García Reche, desmintiendo «mantras» de que la digitalización eliminará puestos de trabajo: «a largo plazo, no lo hará».

Zuriaga apuntó al empleo cualificado que posibilita innovar. «Hay diversificación de tareas» y ejemplificó con el análisis las aguas residuales para detectar niveles de covid llevado a cabo durante la pandemia. Algo a lo que antes no se habían dedicado por razones obvias.

Una de las consecuencias de la crisis sanitaria es que ha sacado a relucir unas necesidades que antes no se contemplaban. «La Comunitat se puso a trabajar en red para dar soluciones rápidas y ha hecho que agentes alejados miren hacia el ecosistema innovador», dijo Belenguer. «En 2020 se hizo una llamada al mercado y en una semana se recibieron 150 propuestas», añadió García Reche. «El sistema cooperativo ya empezaba a funcionar», dijo. Furió coincidió: «La pandemia ha sido el enclave en el que reinventarse y dar solución a problemas de desabastecimientos, ha hecho que las cadenas de suministro sean más resilientes». Por su parte, Gema Roig opinó que la pandemia ha «dado valor a las relaciones sociales» y revitalizado el sistema innovador. Ha sido, en materia de I+D+i, una situación en la que tomar partido.

Ahora, aunque la covid todavía no queda en un segundo plano, todos los ojos están puestos en la llegada de fondos europeos de recuperación. Un incentivo a la innovación. Para Belenguer, es necesario «que dejen decidir a las autonomías donde invertir, porque si se centraliza todo no será un dinero bien invertido». García Reche coincidió y, aunque definió como una «incógnita» el impacto que pueden tener los fondos, abogó por un «sistema mixto» que destine parte a las autonomías. Por su parte, Gema Roig opinó que la inyección de dinero tiene que ir «para financiar los proyectos que no han surgido de la pandemia hasta ahora», mientras que Salvador Furió y Elena Zuriaga ven las subvenciones como una «oportunidad».

Para hacer frente a «retos del puerto y la ciudad respecto a las emisiones», según Furió y para «promover la economía circular», en palabras de Zuriaga. Aunque con cautela. Fran Machado, por su parte, resaltó que «falta aterrizar, concretar, pero en el momento que sepamos, hay que desarrollar alianzas».

Desde Caixa Popular, «estamos con el foco en cómo ayudar a pymes a través de programas de cofinanciación y asesorías». Todos los ponentes coincidieron en dos ideas fundamentales. La unión hace la fuerza (no hay innovación sin colaboración) y que estos avances traerán desarrollo económico y con él, empleo.