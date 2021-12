Los proyectos empresariales liderados por mujeres nacen de media peor financiados que los masculinos por una menor confianza de la banca y los fondos de inversión, lo que junto a los problemas de conciliación o la ausencia de referentes, son los principales escollos que encuentra la mujer a la hora de emprender.

Así se puso de manifiesto en el foro «Mujer y emprendimiento», organizado por EFE en Adeit Fundación Universidad-Empresa, donde cuatro mujeres, representantes de la política, la universidad y la empresa, coincidieron en la necesidad de romper, con educación, todos esos estereotipos.

Alicia Rubio, catedrática de Organización Empresarial de la Universidad de Murcia y autora del informe del Observatorio del Emprendimiento para Coca-Cola, explicó que el ‘capital semilla’ para iniciar un negocio es de unos 64.000 euros en el caso de las mujeres y de 74.000 en los hombres. Esto conlleva que los negocios masculinos «nacen fuertes, con más dinero», pero además las mujeres asumen más riesgos.

Por su parte, Pilar Bernabé, teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y responsable de Desarrollo Económico y Empleo, afirmó que en los fondos de capital riesgo, de toda la financiación privada que reciben proyectos emprendedores, solo se destina a las mujeres el 2 %, según Bussiness Angels. «Si ya lo tienen difícil a nivel de entidades financieras, imaginaros además con inversores privados», manifestó.

Por su parte, Helga Figueroa, ganadora de la quinta edición del programa de emprendimiento Gira Mujeres de Coca-Cola con su proyecto DoggieSnax, reconoció las dificultades en la financiación bancaria». «En las varias veces que he emprendido siempre he liderado yo y me he encontrado con que necesitaba muchísimos avales», aseguraba.

Y Adela Valero, vicerrectora de Empleo de la Universitat de València, considera que la única forma de mejorar la sociedad es tener capacidad de emprendimiento orientada al valor social, económico y ambiental.