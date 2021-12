Las restricciones de la UE a Gran Bretaña vacían de nuevo las calles de Benidorm

Hace un mes, el Ayuntamiento de Benidorm,el sector turístico y los responsables sanitarios protagonizaban acalorados debates sobre lo injustamente que los datos sobre el covid-19 trataban a este destino vacacional. Con una incidencia acumulada en torno a los 270 casos por cada 100.000 habitantes, mientras el resto de la provincia no superaba los 50, los hoteleros ponían el grito en el cielo asegurando que la distorsión de las cifras -calculadas en base a la población oficial de 68.000 personas, y no a la real, alrededor de 180.000- estaba provocando un reguero de cancelaciones.

La ciudad celebró en noviembre sus Fiestas Patronales y un día después, la internacionalmente famosa Fancy Dress Party, que atrae cada año a unos 40.000 británicos llegados desde Reino Unido o desde otros puntos de España. En esta ocasión, aunque menos multitudinaria por la pandemia, volvió a llenar hasta los topes las calles y locales, que un mes después son las arterias de un barrio fantasma.

La irrupción de la variante ómicron; la rapidez con la que avanza el virus; las nuevas restricciones impuestas en España y otros países de la UE a los viajeros de Reino Unido (las PCR obligatorias o la exigencia del pasaporte covid a menores de entre 12 y 17 años, la gran mayoría con una única dosis de la vacuna); y el miedo de la población a contagiarse a las puertas de la Navidad han vaciado la zona y amenazan con llevar de nuevo al cierre a decenas de hoteles y negocios.

«Estamos igual que al principio, pero con la diferencia de que ya han pasado casi dos años y la gente ya no sabe qué va a hacer para sobrevivir», lamenta Karen Maling Cowles, la presidenta de la Asociación de Empresarios Británicos en Benidorm, a la que están acudiendo cada vez más compatriotas para interesarse por los trámites que han de hacer para regresar a su país. «Si esto sigue así, no va a haber empresa que lo resista», ahonda esta portavoz. «Mi familia lleva 33 años en Benidorm y ahora mismo tenemos colchón para aguantar como máximo un año; de otro modo, no nos quedará otra que abandonarlo todo», sentencia.