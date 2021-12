El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado “los acuerdos de PP y PSOE a la acción política” de los representantes del Estado. Mulet hace estas declaraciones tras la decisión de la mesa de Interior del Senado de aplazar por el momento la comparecencia de la actriz Bárbara Rey, solicitada por Compromís, para dar cuentas de su supuesta relación con el Rey Juan Carlos. “El anuncio exprés realizado por estas dos fuerzas, señalando que no priorizarán la declaración de la vedette Bárbara Rey en la Comisión de Interior, para aclarar si cobró o no dinero por su silencio ante las aventuras sexuales del Borbón, no es más que un ejemplo más de su tolerancia y de cómo se acompasan políticamente para tapar las supuestas vergüenzas de las altas instituciones del Estado con el dinero de los contribuyentes”, ha matizado el senador.

Bárbara Rey tira de ironía ante las informaciones de que chantajeó al Rey Juan Carlos para silenciar su relación “Habiendo manifestado la actriz que está dispuesta a comparecer ante el Senado para aclarar uno de los turbulentos episodios tan comentados por la prensa de este país y si cobró o no dinero público, es indecente que no prioricen su declaración, ya que podría quedar más clarificado si cobró el dinero que apuntan trabajos periodísticos y recientes declaraciones de altos cargos del CESID o CNI”, remarca el senador. El portavoz de Compromís en el Senado ha indicado que “sería una lástima que una comparecencia se pospusiera deliberadamente con el objetivo que se extinga la legislatura y acabe decayendo. Una vez más el PSOE se está esmerando en tapar toda la porquería y corruptelas que rodea a la monarquía de este país, procurando que acabe la legislatura antes de que convoquen esta comparecencia para proteger al Emérito. El PSOE es responsable de la posible malversación de fondos de todo ese período histórico, de forma que no tienen ningún interés en remover la cuestión”. Por último, el senador ha advertido que, como ya ha ocurrido en alguna otra ocasión en otras comisiones como en el caso del Castor “si ellos son capaces de vetar nuestras solicitudes de comparecencias y la creación de comisiones de investigación, yo también puedo vetar comisiones en determinadas circunstancias”.