Escribo estas líneas desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Aquí, la temperatura apenas baja de los 30 ºC, contrariamente a lo que ocurre ahora mismo en España y en

muchos países del hemisferio norte. Las ganas de caminar, pasear y de hacer cosas se esfuman con el mercurio marcando a menudo valores tan altos. Hace unos días escribí para Meteored un artículo bastante curioso sobre cómo influye el clima en nuestro estado de ánimo. Y sí, aparentemente lo hace.

Según pude leer en varios estudios, el clima afecta. Nuestra actitud, personalidad y nuestro día a día dependen mucho del ambiente que nos rodea. En los días donde las temperaturas son templadas, nuestro estado de ánimo puede llegar a ser muy diferente a los días donde el frío o el calor invade las calles.

Por ejemplo, en los episodios calurosos la tensión y la glucosa bajan. Por ello nos sentimos sin energía y a veces sufrimos migrañas, alergias y falta de atención. Parecido a lo que me esta pasando desde hace algunos días. También durante los inviernos, donde la falta de luz solar incrementan la probabilidad de experimentar tristezas y disminuyen las asociadas con el bienestar.

Alrededor del 60 % de las personas somos “meteorosensibles” y también, mostramos cambios de ánimo ante los fenómenos atmosféricos, ya sea antes de una fuerte lluvia o

durante períodos extremos de altas o bajas temperaturas. Obviamente no todas las personas somos iguales ni nos vemos influenciadas en la misma medida por estos cambios.

El clima, indudablemente es el mejor regulador natural del humor y de la felicidad. Según una publicación de la revista Nature del año 2017, el mejor estado de ánimo se relaciona

con temperaturas moderadas, tanto en los inviernos y en los veranos. También, aquellos que nacieron en ambientes demasiado calientes o muy fríos eran más introvertidos que los que vivían en áreas templadas.

En definitiva, el clima puede afectar no sólo a los mecanismos fisiológicos del cuerpo, sino también al humor. Tiene una influencia sobre el carácter individual y colectivo, ¿lo han notado alguna vez? Creo que no es del todo errado llegar a opinar sobre una población o llegar a caracterizarla, siempre y cuando no se establezcan rasgos cerrados en la personalidad.