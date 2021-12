Como Bill Murray en El día de la Marmota, la hostelería valenciana trabaja en estas fechas con la sensación de estar atrapada en el tiempo, de que esta situación ya la han vivido. Y así es. Los restaurantes y salones de celebraciones están sufriendo desde hace unos días una ola de cancelaciones provocada por el aumento de los contagios de covid que amenaza con echar por tierra, por segundo año consecutivo, uno de los periodos estrella en el sector como es la Navidad. De momento, el fuerte incremento de casos y el surgimiento de la variante ómicron ya han laminado las cenas de empresa, según reconocen tanto los hosteleros como sus proveedores y los propietarios de locales de ocio nocturno, y están poniendo en jaque el resto de celebraciones de fin de año.

En esta ocasión no hay restricciones en vigor más allá del uso de mascarilla y el requisito del pasaporte covid, pero la sociedad parece haber escarmentado tras la explosión de contagios que se produjo en la pasada Navidad y se está autorregulando. Así, la hostelería coincide en señalar que una de las medidas más habituales estos días está siendo la reducción del tamaño de los grupos de comensales o la petición de ubicar las mesas en el exterior. Eso en el mejor de los casos, ya que en otros muchos se ha optado por suspender la celebración.

Las malas sensaciones para la hostelería comenzaron después del puente, que fue un éxito de afluencia y facturación. Entonces reinaba el optimismo entre un sector necesitado de moral, pero duró poco. La escalada de contagios y la presencia de una nueva cepa más transmisible han volteado esas perspectivas, empezando por las cenas de empresa.

Veto a las cenas de empresa

Así lo confirman varios agentes del sector a este diario. Lo primero en caer han sido este tipo de festejos, sobre todo los que implicaban a grupos más grandes. «Las cancelaciones se producen principalmente en las grandes empresas que habían reservado con grupos numerosos. Han cambiado de planes y trasladan las celebraciones y cenas al mediodía o reducen grupos», explica Manuel Espinar, presidente de la patronal de hostelería de la Comunitat Valenciana.

La presidenta de la Asociación de Ocio y Hostelería de Russafa, Amor López, coincide en la atomización de las reservas. «Los grupos se han ido haciendo más pequeños, cuando no se han cancelado directamente por orden de las empresas», asegura. Mientras atiende a este diario, una clienta le comunica que la mesa de 10 que iba a comer ayer será finalmente de cuatro. Un contacto estrecho impide que las otras seis personas acudan a la cita. «Habíamos reforzado el turno con más camareros y comprado alimentos para el menú especial de Navidad y ahora serán menos de la mitad y comerán de carta. Pero bueno, es lo que hay y te toca aguantarte», explica resignada.

Los pubs tampoco se libran

El ambiente en el ocio nocturno es idéntico. El presidente de la patronal valenciana del sector, Fotur, Víctor Pérez, explica que se ha pasado de la ilusión a la apatía «en cuestión de días». «Hace 15 días la ilusión había vuelto al sector, pero ahora está todo el mundo con la moral baja por las cancelaciones», explica el profesional. Esas anulaciones, resalta, llegan desde la clientela y no desde los locales. «Las salas no están cancelando nada. Los que dicen que suspenden eventos por prevenir la covid mienten; lo hacen porque no han vendido y eso nos hace daño porque crean psicosis», denuncia.

Las cancelaciones también afectan a la cadena de valor hostelera. Fuentes de distribuidoras de hostelería como Adislev o Discema confirman que sus clientes están acusando esta reducción de afluencias y que sufren recortes de pedidos y Pablo Aguado, director de mercados de MercaValencia, hace lo propio: «Todo lo previsto se ha ido al garete».

Un total de 49.496 niños y niñas de la Comunitat Valenciana ya han recibido la primera dosis pediátrica de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 desde que este pasado miércoles comenzara la campaña de inmunización escolar que coordinan las Consellerias de Sanidad Universal y Salud Pública, y Educación, Cultura y Deporte, según informó ayer en un comunicado el departamento que dirige Ana Barceló.

Desagregando por provincias, se han administrado hasta la fecha 17.346 pichazos en Alicante, 5.773 en Castelló y 26.377 en Valencia. La campaña de vacunación, que se desarrolla en los centros escolares excepto para los niños inmunodeprimidos, está transcurriendo «con normalidad», según Sanidad.

Esta primera etapa comenzó con el alumnado de los centros de Educación Especial y de los Centros Rurales Agregados, así como los niños y niñas de 6º, 5º y 4º de Primaria, y concluirá el próximo miércoles 22 de diciembre, último día lectivo en los colegios valencianos. Tras el periodo de vacaciones navideñas, será el turno del resto de escolares hasta los 5 años de edad.

Los cálculos de la conselleria preveían administrar hasta el parón navideño las 150.000 dosis recibidas para este colectivo. Esto supondría rondar la mitad de la población diana, ya que hay en torno a 330.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana de entre 5 y 11 años.