El delegado de la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas, Juan Carlos Gómez-Pantoja, ha expresado este martes su "indignación" por la intención de la Generalitat valenciana de extender al 'pasaporte covid', entre otros espacios, a los centros deportivos, en los que se deberá llevar también la mascarilla.

Según Gómez-Pantoja, los gimnasios son "espacios seguros" en los que las personas no se quitan la mascarilla desde que entran hasta que salen "ni para hacer deporte ni para nada", por lo que dice no entender que la Generaliat "se empeñe en dañar a un sector que es esencial para la salud".

El delegado de la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas ha hecho hincapié en que en los gimnasios se desinfectan todas las instalaciones varias veces al día y los materiales después de casa uso y se mantiene la distancia de seguridad. "Somos modélicos en los protocolos y no ha habido ninguna denuncia a un centro deportivo" por incumplir normas, ha remarcado en declaraciones a Europa Press.

De este modo, Gómez-Pantoja ha mostrado su "indignación", después de que el Gobierno valenciano haya solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que autorice la extensión del 'pasaporte covid' a los gimnasios, además de a todos los espacios de ocio y restauración, y a todos los lugares públicos en los que se consuma bebida o comida --como cines, sedes festeras, circos o salas multifuncionales--.

"Aceptamos el 'pasaporte covid' para incentivar la vacunación", ha asegurado Gómez-Pantoja, "pero los centros deportivos son seguros" y no entiende por qué se pide en los gimnasios y no para ir a centros comerciales, iglesias o partidos de fútbol. En este sentido ha argumentado que otras comunidades como Aragón o Andalucía no lo piden para entrar gimnasios.

El delegado de la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas querido poner de relieve que el sector está "dañado" y ha explicado que un tercio de los usuarios aún no se ha reincorporado a los gimnasios. En este contexto, ha censurado que "no ha llegado ninguna ayuda" y ha criticado que, mientras el sectores como el ocio nocturno tienen el IVA reducido al 10%, los centros deportivos que "son deporte y salud" siguen manteniéndolo al 21%.

