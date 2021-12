El castellonense Javier Solsona, representante de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, subió al pódium el pasado fin de semana al lograr la medalla de bronce en el Campeonato de España de Becadas 2021, con un total de 1000 puntos. La prueba se disputó en el municipio cacereño de Hervás y supuso una gran noticia para la entidad, que sigue sumando títulos esta temporada.

Un bronce que sabe a oro porque, según reconoce el propio Javier Solsona, “no termino de creérmelo”. “Poder estar presente en este tipo de finales nacionales es un privilegio y, por supuesto, intenté disfrutar cada minuto que pasaba allí, desde el sorteo de dorsales hasta la comida después de la competición”, destaca. De abuelos, padre y tíos cazadores, este joven de Castellón, lleva la caza, como él bien dice, “en la sangre” y agradece todo lo que ha conseguido a “mis mayores apoyos a nivel personal, que siempre han sido, son y serán mis familiares y mis amigos. Sin ellos no sería nada, en especial mi mujer y mi hijo”.

Apasionado de la naturaleza, el deporte y la actividad cinegética ha estado toda su vida en contacto con el mundo rural y la naturaleza, incluso su vida profesional, ya que es representante de Solognac, una conocida marca deportiva a nivel internacional.

Defensor del “cazador formado”, apuesta por realizar cursos y anima a todo el que se va a iniciar en la actividad a prepararse, de cara a contar con una formación completa y específica para salir al monte. “Soy un enamorado de los perros de caza y más concretamente de los perros de muestra, por lo que mi modalidad predilecta es la caza menor de Codorniz en verano, perdiz en otoño y becada en invierno”, subraya.

Sobre cómo percibe la sociedad la caza y el mundo rural, Solsona sostiene que “vivimos en una sociedad cada vez más urbanita, desvinculada del mundo rural y la naturaleza. Esta realidad perjudica gravemente a nuestro sector, pero estoy convencido que el motivo principal es el desconocimiento de la realidad natural de nuestro país”. Y añade que “los datos demuestran que la caza es una actividad que se está manteniendo en número de cazadores en los últimos años y la pasión por la caza entre los jóvenes que viven en zonas más rurales se ha incrementado también”.

“Subir al pódium es un sueño hecho realidad”

Sobre el campeonato de España, comenta ilusionado que “subir al podium es un sueño hecho realidad”, aunque admite que “este año lo veía muy complicado, no sólo porque iba totalmente a ciegas al no haber podido previamente ir a visitar el coto –situado en Extremadura-, sino también porque me medía con otros 41 cazadores, entre ellos, grandes becaderos como José Mari Esain o Rubén Fernández”.

Haciendo balance de la temporada y como muchos que comparten su afición, lamenta: “No he podido salir todo lo que me hubiera gustado y he disfrutado del campo menos, incluso, que el año pasado. Aún así, no me puedo quejar”.

Concluye hablando de la competición y se sincera: “Me gustaría poder llegar a una final nacional de Caza Menor. Creo que es el sueño de cualquier cazador”.

Entre sus logros se encuentran los siguientes títulos: Tercero en el Campeonato Autonómico de Becadas 2016 y tercero en el Nacional de 2017, campeón Intercomarcal de Caza Menor 2019 y 2020, Campeón autonómico de Becadas 2021 y tercero en el Nacional de Becadas 2021.