«Si el pasaporte covid se aprueba para todos los locales de hostelería habrá más seguridad, ya que hasta ahora, las personas que no estaban vacunadas venían aquí porque no se les pedía nada, así que creo que mejor que se pida el certificado en todos los locales. Pero por otro lado, estando yo y mi marido solos, no sé como nos organizaremos», dice Rosa, que regenta un mesón en un barrio de València con su compañero que no supera las ocho mesas en total.

Ni todo es blanco, ni todo es negro. Ni en contra ni a favor, aunque mejor esto que «lo que ocurre en otras comunidades». Así afrontan algunos de los bares de un aforo inferior a 50 personas la posible futura obligatoriedad de pedir el pasaporte covid a todos los clientes. Una medida de ampliación del certificado (que hasta ahora solo afectaba a locales de restauración grandes) que entrará en vigor si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la avala en los próximos días.

Rosa ve «bien» la medida en términos generales por ser «lo más seguro», pero admite que perjudica su dinámica de trabajo. Su marido se muestra preocupado por la organización de pedir el pasaporte covid y el DNI a cada persona que entre. «Solo estamos yo y mi mujer, pedir el certificado y la documentación nos hará perder tiempo, además de que yo no sé si soy quién para pedir la identificación de una persona, no soy una autoridad, soy un trabajador normal», apunta. En general, los restaurantes con los que habló este periódico se muestran receptivos por ser «una buena medida», pero rechazan los efectos que pueda tener en su negocio, pues «el sector no está para perder clientes».

Lo dice Lidia, de un restaurante cercano de barrio, con un aforo de 48 personas que ahora tendrá que incorporar esta práctica de control. «Pensaba que me había librado», bromea. «Además de camarera tendré que ser policía», dice preocupada. Cree que la medida, a pesar de ser positiva para la lucha contra la covid, no tiene sentido en un bar pequeño, pues «ralentizará el servicio». «No somos tantos como para tener a alguien en la puerta comprobando certificado y documentación».

«Es bueno pero me perjudica»

Raúl atiende a este periódico desde la otra parte de la barra de su bar, también en un barrio de València y con un aforo que no llega a medio centenar de personas. Insiste en que «todas las medidas que ayuden a erradicar el virus buenas serán», pero al mismo tiempo pone el foco en la relación con su cliente habitual. «Yo conozco a todos los clientes que vienen cada día, algunos de ellos no están vacunados y ya les he tenido que decir que si la justicia lo aprueba, no podrán entrar», cuenta. «Eso hará que no vengan y, aunque es por una buena causa —reitera— no es un momento como para perder clientes», dice preocupado.