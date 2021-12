Nuevo episodio de crecida importante, pero no histórica, del Ebro. Daños destacados en las zonas afectadas por la inundación. Crecida, no obstante, bastante controlada y anunciada, por la eficacia del pronóstico meteorológico y de la alerta hidrológica de la Demarcación Hidrográfica. En los últimos años, desde que se derogó el mal planteado trasvase del Ebro, se repiten siempre dos argumentos, a modo de mantra, tras un evento de crecida como el vivido estos días: el río hay que dragarlo y el agua de crecida serviría para hacer un trasvase al sureste peninsular. Ni una cosa ni la otra pueden ni deben realizarse. Los ríos transportan sedimentos que permiten ir moldeando su territorio fluvial. Y las aguas de crecida no se pueden trasvasar; tienen que servir para permitir el funcionamiento dinámico y ecológico de los tramos de desembocadura de los ríos. Unos ríos, como el Ebro, que ya está suficientemente artificializado por la construcción de los grandes embalses de cola. Pero de lo que nadie habla es de la ocupación indebida del espacio de inundación. ¿Quién ha permitido esa ocupación? Porque son estas zonas indebidamente ocupadas en las riberas de los ríos las que experimentan los daños que ahora hay que sufragar. El territorio fluvial, de natura, es propiedad de los ríos, aunque, de iure, ha sido apropiado por el ser humano. Y nadie se atreve a llevar a cabo expropiaciones en zonas de alto riesgo de inundación que estén ocupadas por usos del suelo que supongan peligro evidente para la vida humana. El resultado es que las inundaciones en España se han convertido en un fenómeno inevitable. Es imposible, hoy por hoy, desocupar el territorio fluvial. Se necesitaría un cambio legislativo importante, radical, y una voluntad política unánime. Y ni una cosa ni la otra se va a conseguir en España en el corto plazo.