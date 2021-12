La pescadería Andrés&Virtu del barrio de Benimaclet de València se convirtió en uno de los epicentros de felicidad de todo el país al ser una de las premiadas con el tercer premio del Sorteo del Gordo de Navidad 2021, con el número 19517, al que juegan desde hace «casi cuarenta años». Según confirman desde el negocio, han repartido 25 millones de euros de los más de 50 que ese número ha dejado en el cap i casal entre clientes y vecinos «de toda la vida» del barrio.

«Creo que 9.000 euros, a 50.000 el décimo, pues imagínate. Si no me equivoco son 25 millones». De esta forma calculaba la propietaria de la pescadería de Benimaclet el alcance de su suerte. «Llevamos desde casi cuarenta años jugando siempre al mismo número», admitía la dueña del local, quien explicaba emocionada a los medios de comunicación que «es la primera vez que toca» en su negocio. El número ha estado «muy repartido» entre la gente del barrio «de toda la vida, la clientela fija», pero también ha llegado a Alboraia, Meliana e incluso a Córdoba, aseguraba.

«Le ha tocado a gente muy fiel, del barrio de toda la vida y muy buenos clientes. Estoy contentísima», añadía.

La propietaria de la pescadería, situada en la calle Benicarló, explica que se enteraron por la llamada de una clienta que «ha sido caer y llamarnos». «No nos lo creíamos porque era demasiado bonito», proseguía antes de asegurar que están «muy contentos» por el golpe de suerte.

El 19517, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha dejado 51.500.000 euros en la ciudad de València. El número fue cantado a las 11.32 horas en el noveno alambre de la quinta tabla.

«Agujeritos» que tapar

Durante la mañana fueron acudiendo clientes agraciados con el premio. Todos se confesaban «muy emocionados», según relataba la pescadera, «porque la verdad es que lo necesitaban».

«Y yo contenta de verlos a ellos, más emocionada todavía», afirmó. Ella misma es una de las premiadas con el número y admitía que estará «en una nube unos cuantos días», ya que «hay agujeritos que tapar».

Una de las también premiadas fue una clienta habitual, que se enteró de la noticia cuando acudió a la pescadería a recoger un encargo. «Todos los años me llevo (un décimo), no me lo creo», explicó la agraciada.

«Pensaba que no tocaba la lotería nada más que a los demás», afirmó emocionada y explicó que «ayudaremos a la familia, tendremos unas buenas navidades y guardaremos para lo que venga». «Un poco de alegría porque con esto de la covid no sabemos cuántos nos vamos a juntar mañana o pasado», admitió.

Otra afortunada explicaba, por su parte, un momento de pánico fugaz: «Ha habido un momento de duda por el décimo. No lo encontraba. Cuando me lo han dicho pensaba que no lo había comprado, pero eran los nervios», comentó.

Sin embargo, no en todos los comercios se compartía la alegría. En un restaurante anexo a la administración que repartió los boletos de la pescadería y de otros 26 millones en premios, sus trabajadores se lamentaban. «Hemos comprado todos un décimo aquí, pero no el que ha tocado», lamentaba María José.