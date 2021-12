En la calle Navellos de València, muy cerca de la plaza de la Virgen, hubo ayer más revuelo del habitual. Sobre todo frente al número 9, donde se encuentra la conocida administración San José, que ayer dio un cuarto premio de la Lotería Nacional. 200.000 euros repartidos en 10 décimos del número 42833. Solo una agraciada contactó con los loteros que ayer salieron a celebrar con champán este premio.

«Una señora extranjera nos ha llamado interesándose por la pedrea que le había tocado sin saber que además había ganado un cuarto premio», asegura Sandra Babé, lotera de esta administración que lleva abierta 46 años en el corazón del Carme.

Este ha sido el primer premio de Navidad que reparte en toda su historia. «Dimos un premio de la Bonoloto -de 174.642 euros- hace pocas semanas y en los últimos años hemos otorgado muchos premios ‘Extraordinarios’, pero jamás habíamos podido dar nada en Navidad», cuenta ilusionada la lotera. «Creemos que todos los congraciados son turistas, ya que este número lo vendimos entre agosto y septiembre, una época en la que València está llena de visitantes nacionales y extranjeros», señala Javi Masip, trabajador de esta administración. «El número se vendió rapidísimo desde la ventanilla. En cuanto mostramos el número en el cristal se vendió la serie», añade. No sabía que cada décimo iba a estar premiado pocos meses después con 20.000 euros.

Los trabajadores calculan que estos 10 décimos podrían estar en manos de unos seis clientes. «Lo raro es que no lo tenga ningún político», bromeó una vecina tras el anuncio, ya que esta administración de lotería se encuentra a menos de 100 metros de Las Cortes Valencianas. Aunque según Sandra Babé, la mayor parte de su clientela son «fijos, vecinos del barrio, y personas que están de paso por la ciudad», como la señora ganadora de este cuarto premio. «No la conocemos. Nos ha llamado porque le había tocado algo en la pedrea. Al decirme los números que compró, me he dado cuenta de que ella era una de las congraciadas. Se ha llevado una buena sorpresa», relata Babé.

Al parecer, la mujer vive en España, ya que hablaba castellano y estaba siguiendo el sorteo. Además, compró otro número en la misma administración hace tan solo una semana. «Había confirmado por internet que con uno de los décimos tenía premio, por eso, ha llamado corriendo. Pero cuando me ha preguntado por el otro número, ni ella ni yo nos lo podíamos creer».

De abuela a nieta

Según la propietaria de esta administración, la ilusión del comprador de lotería fue lo que le enganchó al oficio. «Es un trabajo muy agradecido. La gente siempre viene con ilusión a comprar, tienen esperanza y por eso cuida mucho al lotero», confiesa. Babé decidió coger el relevo a su abuela, la lotera de la familia, en 2016. Asumió la gestión de esta oficina, alargando así la presencia de su familia en la calle Navellos. Dejó atrás su trabajo como comercial y publicista y se centró en el área comercial de la oficina San José. «Cuando empecé no me podía creer cómo había podido trabajar de otra cosa que no fuera de lotera».

Tal como ha contado a este periódico, empezó trabajando en esta administración de joven, cada verano. Pero tras dejar la última empresa donde trabajó como publicista lo vio claro. «La gente no es desagradable cuando está ilusionada por la lotería», confiesa Babé, vecina del Valterna.

De hecho, durante el día de ayer, ante la ventanilla de esta administración hubo un desfile de curiosos y vecinos que fueron expresamente a dar la enhorabuena a los trabajadores, quienes lidiarán hoy con la resaca del cuarto premio y el interés de su clientela, que querrá adquirir los próximos décimos ganadores del Sorteo del Niño. «Espero que no sea la última vez que damos un premio en Navidad».

Gallegos y valencianos

Esta no es la única administración que ha vendido el 42833 en la Comunitat Valenciana. La administración de lotería de la calle Poeta Miguel Hernández de Mislata y la de la calle Maestro Guillem de Manises también han repartido décimos con el primer cuarto premio de la Lotería, que ha caído de manera muy repartida, aunque han destacado regiones como principalmente en Galicia y la Comunitat Valenciana.

Por ciudades, el 42.833 se ha vendido en A Coruña, Pontevedra, Lugo, Baleares, San Pedro del Pinatar, Candas, Bilbao, El Espinar, Sort, Gijón, Alcázar de San Juan, Santa Cruz de la Palma, Madrid, Toledo, Vigo, Barcelona, Illescas, Montgat, Guadalajara, Oviedo o Madrid.