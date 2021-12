À Punt cerrará 2021 con su dirección en causa de cese

No ha sido un año sencillo para À Punt. Pese a la mejoría en audiencia respecto a 2020, la radiotelevisión pública valenciana ha sufrido un 2021 lleno de vaivenes que terminará con su dirección en situación de cese, algo que se prorrogará hasta que las Corts celebre la comparecencia de Mar Iglesias, vicepresidenta y presidenta en funciones del ente público.

Que el Consejo Rector de Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació esté en causa de dejar sus cargos no es nuevo. Su situación se alarga desde hace dos meses, desde que el informe de la Sindicatura de Comptes, a mediados de octubre, informase que en el ejercicio de 2020, los ingresos de À Punt fueran del 65 % respecto a lo previsto en presupuestos.

Ingresos de 1,6 millones

Así, según la normativa que rige el funcionamiento de la corporación de medios valenciana, la dirección del ente entra en causa de cese cuando los ingresos son un 25 % inferiores a lo señalado en las cuentas del Consell. À Punt esperaba en 2020 generar ingresos propios (como publicidad) por valor de 2,5 millones, sin embargo, se quedó en 1,6 millones. Eso ocurrió en el año de la pandemia, un motivo que lastró las cuentas del mercado publicitario a la baja.

La ley señala que para evitar este cese la dirección del ente ha de explicar a la comisión de las Corts que se encarga de la radiotelevisión pública la situación vivida en 2020, justificar el por qué de la pérdida económica prevista y, tras esta explicación, votar su continuidad. En esta tiene mayoría el Botànic por lo que no supondría un problema de votos.

El problema es que no se ha celebrado hasta ahora y si no lo ha hecho no ha sido porque no se haya pedido. Iglesias la solicitó por escrito el 20 de octubre de 2021. Sin embargo, la respuesta de momento es esperar. Fuentes del Consell Rector señalan que depende de las Corts y los grupos fijar los plazos, pero que la situación se ha demorado más de lo que creían.

El problema es que el calendario parlamentario lleva apretado un par de meses tras el retraso en la presentación de los presupuestos de la Generalitat. Estas entraron en las Corts una semana más tarde de lo previsto y obligó a congestionar todos los trámites para llegar al día 22 de diciembre como fecha del pleno y votación definitiva. Esto y las vacaciones retrasan cualquier comparecencia hasta enero con un nuevo periodo de sesiones.