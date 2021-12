Llamadas a las farmacias de guardia en busca de un test de antígenos, colas para hacerse con uno a un precio desorbitado y cuando por fin conseguimos uno de estos test de autodiagnóstico a unas horas de la cena de Nochebuena... el resultado no es el esperado. Positivo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa?

Un resultado positivo en este tipo de test de antígenos, tanto en el caso de los que requieren una muestra nasofaríngea como en los que solo necesitan una muestra de saliva, es infalible. No existen falsos positivos. No hace falta una segunda prueba o una PCR. Los test de antígenos detectan la presencia de una proteína que recubre el virus. Si la tira reactiva que utilizan los test detecta esta proteína aparece una línea roja y el paciente está con total certeza infectado.

Además de detectar la infección, un positivo por test de antígenos revela también que existe suficiente carga viral de coronavirus como para ser detectable y, por tanto, para ser contagioso. Aunque no haya síntomas o los que se aprecien sean casi nulos, el paciente es contagioso y puede infectar a su entorno en muy poco tiempo. La variante Ómicron del coronavirus resulta ser especialmente contagiosa, tal como está confirmando la curva ascendente de contagios detectada en las últimas horas.

¿Qué hacer si se es positivo en un test de antígenos?

Aunque no sea la respuesta que queramos oír precisamente hoy, es necesario mantener una cuarentena y un confinamiento. En absoluto se debe seguir adelante con la celebración o la asistencia a la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Un positivo en antígenos nos hace ser contagiosos y podríamos infectar al resto de la familia aunque estén protegidos por la vacuna contra el coronavirus.

Por tanto, lo más prudente y recomendable es mantener la calma y quedarse en casa. Si el resto de personas que forman parte de la unidad familiar no han dado positivo no implica que no estén contagiadas. Es posible que sí lo estén pero que todavía el virus sea indetectable para los test de antígenos. No obstante, y por prudencia ante la posibilidad de que efectivamente no estén contagiados, lo más recomendable es que el paciente que ya haya dado positivo en antígenos se mantenga alejado del resto en otra estancia de la vivienda. En caso de compartir estancia en momento puntuales, se recomienda el uso en todo momento de mascarilla y una ventilación cruzada para reducir la posibilidad de contagio.

Informar a contactos estrechos

Una vez aislado, también hay que informar a los contactos estrechos del positivo. Es clave para cortar la cadena de infecciones y contagios. Sin embargo es importante saber que el margen de tiempo a partir del cual los pacientes infectados son contagiosos resulta muy similar al de la aparición de síntomas.