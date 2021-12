El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha considerado que en convocatorias electorales pasadas "ha habido voto de castigo" a esta formación por detenciones y causas en los tribunales, pero ha destacado que "la gente está volviendo" a este partido. "La gente vuelve a creer en el PP y a poner de manifiesto esa confianza que tiene en el partido", ha afirmado, además de decir que "no dejan de archivarse casos".

Mompó ha asegurado, en una entrevista a Europa Press, que a quienes "más daño" han hecho "todos los representantes del PP que no han gestionado o actuado conforme deberían haber hecho" ha sido a los miembros de la formación y ha apuntado que eso es algo que ha dicho "muchas veces" su presidente en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

"En el momento en el que se ha demostrado en los tribunales que la inmensa mayoría de las cosas eran falsas, que también nos hemos renovado, que ha entrado gente nueva, que esto evoluciona y que hay gente preparada para ir a las instituciones, la gente está volviendo" al PP. Ha agregado que a esto ayuda también que ha habido investigados que "no tienen condena" aunque ha precisado que debe haberlas para quien "haya hecho algo malo y puesto la mano donde no tocaba".

"No podemos nunca borrar todo lo que ha sucedido y tampoco lo que se ha dicho que ha sucedido y no ha sucedido", ha agregado el también alcalde de Gavarda y portavoz 'popular' en la Diputación de Valencia, que ha que valorado el actual proyecto de su formación.

Asimismo, ha indicado que se alegra de "la reparación que ha tenido el honor" de la excalcaldesa de València por el PP, Rita Barberá, y ha comentado que si hoy se pregunta "a cualquier persona de València ciudad quién ha sido el mejor político que han tenido" dirá "que la mejor alcaldesa, sin duda, ha sido Rita Barberá".

En esta línea, ha lamentado que fuera "maltratada injustamente por todos aquellos que quisieron ganar injustamente en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas" y ha echado en falta que "nadie del PSOE y de Compromís" haya pedido "disculpas por lo que fue un ensañamiento excesivo" para "dañar la imagen pública de cargos costase lo que costase, sin escrúpulos, sentido común y código ético".

Por otro lado, ha manifestado que la llegada de Carlos Mazón a la presidencia del PPCV, "sin desmerecer la labor hecha anteriormente por Isabel Bonig", ha supuesto "un impulso, una inyección de energía para afrontar los nuevos mandatos que vienen".

"Es nuestro líder autonómico, eso nadie lo discute. Estamos todos convencidos y orgullosos de que será el presidente de la Generalitat. Es obvio que por sí mismo ha resultado un impulso para el partido y no tenemos que tener miedo a decirlo", ha expuesto el responsable provincial, que ha matizado que "eso no es hablar, ni mucho menos, en contra de lo anterior".

En este sentido, ha destacado la "línea positiva que ha cogido el partido" y ha opinado que es "innegable que el liderazgo" de Mazón y del presidente nacional, Pablo Casado ha venido muy bien". Vicente Mompó ha afirmado que el dirigente del PPCV está "movilizando la Comunitat" Valenciana, algo "muy importante", así como "vertebrando las tres provincias".

"Su liderazgo en las tres provincias es un punto a resaltar. Ha conseguido que entre las tres tengamos una excelente relación y que estemos trabajando todos, dentro de nuestras competencias y parcela, para este proyecto común" del PPCV, que "sea el presidente de la Generalitat". Ha añadido que ese trabajo contribuirá también a que Casado sea presiente del Gobierno.

"Volverá el sentido común"

Igualmente, Vicente Mompó ha declarado que con Mazón "volverá el sentido común a la política" y "otra vez la defensa y la promoción de nuestras tradiciones y cultura". "Junto a Carlos queremos buscar un futuro mejor para todos los valencianos y dejar de hablar de si uno usa el valenciano o el castellano, de estar pendientes de lo que hace el presidente de Cataluña y de enfrentarnos con Madrid", ha dicho.

En la misma línea, ha mostrado su respaldo a la presidenta del PP en la ciudad de València y portavoz de la formación en su ayuntamiento, María José Catalá, y ha asegurado que tiene "clarísimo que va a ser la próxima alcaldesa" de la capital valenciana y "la persona que devuelva la luz que tenía con Rita Barberá".

Respecto al trabajo desarrollado el PP en la provincia, su presidente ha valorado la realización de los congresos locales y ha detallado que se han hecho más de 200, a la vez que ha aseverado que los "apenas 50" que quedan están en muchos casos autorizados y gestionándose.

"Poner la guinda"

"Es un trabajo interno que se tenía que hacer y que se tenía que hacer bien porque es la base" para "fijar el proyecto que realmente interesa a la gente", ha precisado Vicente Mompó, que ha señalado que "el balance es positivo".

El primer edil de Gavarda ha explicado que "ahora son las agrupaciones locales las que tiene que poner la guinda" con el objetivo "muy claro" de "recuperar todas y cada una de las instituciones para ponerlas al servicio de la ciudadanía y despertar ya del mal sueño en el que nos tienen sumidos los partidos de izquierda". Ha agregado que en 2022 se comenzará a " buscar equipos "para conseguir ganar".