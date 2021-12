Ni más restricciones frente al «desenfreno» de las fiestas de Nochevieja ni una norma común para que los ayuntamientos sepan a qué atenerse de cara a las Cabalgatas de Reyes. El president de la Generalitat, Ximo Puig insistió ayer en que el Consell ya había tomado todas las medidas «que tenía previstas» ante el crecimiento de la sexta ola y que se ciñen a la implantación del certificado covid en hostelería, locales de ocio y en todos aquellos donde haya comida y bebida.

Las declaraciones vienen a despejar dudas ya que, la semana pasada y justo tras ampliar los espacios en los que se deben pedir los certificados covid, se dejó pendiente la posibilidad de, según cómo avanzara la pandemia, hacer algo frente a Nochevieja o, incluso, volver a repensar si el pasaporte covid había que enseñarlo, también, para las terrazas de los bares.

«Se planteó en su momento», dijo Puig sobre las terrazas pero, ahora, «no es momento de generar más incertidumbre aunque hay locales que lo están haciendo a nivel preventivo», dijo.

La postura de la Comunitat Valenciana, con una incidencia acumulada que roza los 1.000 casos positivos por 100.000 habitantes, choca con la postura que han adoptado otras comunidades como las del norte de España, donde los contagios están disparados desde hace días. Así, Cantabria, la Rioja, País Vasco, Aragón, Asturias y Navarra han llegado a un pacto para reducir horarios y aforo en restauración y ocio nocturno y, en Cataluña, el toque de queda ya está en vigor hace varios días.

Aquí ha sido el Ayuntamiento de València el que ha decidido anular la fiesta de Nochevieja que se organizaba en la plaza del Ayuntamiento pero no hay una orden que limite o impida celebrar los cotillones de fin de año en discotecas o salas de fiesta. «Se ha recomendado por activa y por pasiva que no haya grandes aglomeraciones y que siempre se use la mascarilla en todos los ámbitos», insistió Puig al respecto.

Donde tampoco va a haber una norma única va a ser sobre los actos festivos de Reyes, como las cabalgatas. Pese a las peticiones que se han lanzado desde consistorios como el de València capital (y que ha verbalizado la vicealcaldesa Sandra Gómez), Puig negó ayer que se fuera a dar una pauta centralizada. «Hay que asumir el liderazgo local y buscar fórmulas para que se puedan hacer estas celebraciones con la máxima seguridad», dijo el president que dio como pautas a seguir «evitar las aglomeraciones y llevar siempre la mascarilla».

Investigarán cuánto dura la inmunidad de las vacunas en niños

Al igual que ya se hizo en el colectivo de mayores en residencias, el Programa Valenciano de Investigación Vacunal COVID-19 (Provavac) van a poner en marcha un estudio para saber cuánto dura la eficacia de la vacuna en la población menor de 12 años para poder decidir cuando sería necesaria una nueva dosis. Además, dentro de Provavac se va a estudiar el impacto crónico de la infección (el covid persistente) y otro estudio de seroprevalencia entre toda la pobalción.