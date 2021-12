Un sábado a mitad de julio. Ese fue el momento, el ‘día D’, en que el Gabinete de Pedro Sánchez dio un vuelco completo. Siete ministros -entre ellos pilares del Ejecutivo como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo- eran relevados de sus funciones. En sus salidas los acompañaba Iván Redondo, el gurú-estratega que había llevado al presidente a La Moncloa. Era un cambio de ciclo planeado para encarar la segunda parte de la legislatura, la de la gestión del impacto socioeconómico de la pandemia, tras superar unos meses de situaciones delicadas como los indultos del ‘procés’ o la crisis migratoria tras cruzar miles de personas a nado desde Marruecos a Ceuta.

No era este, sin embargo, el primer cambio de fichas de calado. Meses antes se había ido rumbo a la conquista de Madrid el omnipresente líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejando a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, como pieza morada de relevancia en el complejo tablero de la coalición ejecutiva. El desafío de Iglesias, no obstante, naufragó el 4M en medio del triunfo arrollador de la popular Isabel Díaz Ayuso, azote ya consolidado no solo del Gobierno sino también de su propio jefe de filas, Pablo Casado.

Pero 2021 se recordará además como un año histórico de avances legislativos. En marzo, el Congreso daba luz verde a la eutanasia, un derecho ampliamente luchado para lograr una muerte digna para muchos enfermos. Tan solo dos meses después, la Cámara Baja daba otro paso hacia la humanidad con su aval a la conocida ‘ley Rhodes’, la norma de protección de la infancia que ya combate la impunidad de los abusos a menores.

Más allá de la política, la imagen la dejó hasta el pasado sábado el dolor de las miles de personas que desde el 19 de septiembre lo perdieron todo en La Palma debido a la erupción volcánica más larga jamás registrada en Canarias. El terror por el caos de sus coladas tardará en marcharse, pase el tiempo que pase.