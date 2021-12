El Ministerio de Sanidad optó ayer por la prudencia y ha aplazado la decisión de levantar las cuarentenas en los grupos burbujas de escolares. En el primer documento que salió del Consejo Interterritorial —y que está fechado el mismo miércoles 29 de diciembre, día de la reunión—, se incluía un párrafo que dejaba en manos de las autoridades autonómicas la decisión de mantener o no las cuarentenas en las clases de los más pequeños donde hubiera un caso pero que establecía que, «de forma general no se realizarán cuarentenas en ninguno de los niveles del ámbito educativo». De aparecer un brote en un aula —en la C. Valenciana se considera un caso como un brote— debían ser las autoridades de salud pública las responsables de determinar «las actuaciones pertinentes en función de la situación».

El párrafo —que daba pie a que acabaran los confinamientos de clases enteras de grupos de Infantil y Primaria que ahora se están multiplicando— desapareció ayer, sin embargo, en la redacción final del documento de la Comisión de Salud Pública de adaptación de la estrategia de detección y control de covid-19 que está fechado a 30 de diciembre de 2021. Es de esperar que la decisión se retome más adelante cuando la vacunación de los menores se generalice. En la C. Valenciana ya tienen la primera dosis 104.000 niños de 9 a 11 años.