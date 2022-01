El Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) mantiene la celebración y el itinerario de su Cabalgata de Reyes, la más antigua de España, aunque con medidas sanitarias y el requisito de tener el 'pasaporte covid' para poder acceder al acto de la Adoración.

Así lo ha señalado la edil de Fiestas del municipio, Carolina Ortiz, explicando que para cumplir con la normativa actual el aforo de la Plaza de España "será limitado y controlado" para dicho acto, puesto que es estático, "no como el resto de la Cabalgata".

Además, ha detallado que, para presenciar la Adoración, se han repartido a través de la web 1.240 entradas distribuidas en siete sectores y que se agotaron ayer domingo, por lo que ha pedido "comprensión" a las personas que se han quedado sin ticket para poder presenciar el momento principal de la Cabalgata.

"Lamentamos las molestias que podemos ocasionarles, pero les pedimos comprensión por la situación sanitaria que hay. Seguimos en pandemia y todavía no podemos celebrar los actos como querríamos, hemos tomado estas decisiones después de varias reuniones con todas las entidades participantes", ha sostenido la edil.

Asimismo, ha añadido que las entradas serán nominativas y que para acceder habrá que llevar la entrada, presentar el certificado de vacunación y el DNI. Además, la Plaza de España se cerrará excepto para los vecinos y sus visitas a las 16.00 horas. Las personas con entrada podrán acceder entre las 17.00 y las 19.00 horas.

La mascarilla será obligatoria en todo momento, tanto para las participantes como para el público y no podrá haber contacto físico entre ellos, no se podrá ni fumar ni comer ni beber y los Reyes Magos no besarán ni se repartirán caramelos u otros alimentos al público.

SEGURIDAD

Por otro lado, este lunes se ha celebrado la Junta de Seguridad para coordinar el dispositivo del próximo 5 de enero para la Cabalgata, el partido entre el CD Alcoyano y el Real Madrid y el Campamento Real.

Respecto al operativo, estará formado por un centenar de efectivos, entre los que destacan 18 agentes de Policía Local, 16 de Cruz Roja, 6 de la Guardia Civil --2 en cada acceso a la ciudad--, 9 de protección civil, 12 efectivos en la Cabalgata y 40 en el Campo del Collao de la Policía Nacional. A estos hay que sumar los de la Policía Autonómica que estará para reforzar en donde se le indique. Igualmente se reforzará el Punto de Atención Continuada (PAC) del Departamento de Salud.

"Se trata de un día en el que todos hemos de estar coordinados e ir a una. Ha habido muy buena disposición por parte de todos los implicados para conseguir que el día 5 nuestra ciudad pueda celebrar los actos de la forma más segura posible", ha destacado el edil de Seguridad, Raül Llopis, en un comunicado del consistorio.