La candidatura de Carlos Fernández Bielsa arrancó ayer la campaña de las Primarias del PSPV de la provincia de Valencia con una apuesta clara por mejorar la coordinación comarcal y crear nuevas sinergias de trabajo entre agrupaciones locales. Ésta es una de las ideas que planteó desde ‘Som Equip’ en una jornada que incluyó un acto en el Port de Sagunt con la militancia del Camp de Morvedre y otro en Cheste con la de La Hoya de Buñol.

La elección del Camp de Morvedre no fue casual. Allí es donde había logrado mayor apoyo de forma porcentual, al obtener el aval del 63% de la militancia. Por eso, quiso tener ese gesto. «Ha sido un buen comienzo. Sabía que esta comarca no me iba a decepcionar. De hecho, he querido venir aquí para agradecer el apoyo de la militancia», explicaba el propio Fernández Bielsa a Levante-EMV tras un encuentro con distintas intervenciones que se prolongó cerca de hora y media.

Además de recalcar su vocación «municipalista» y «feminista», abogó por dar prioridad a las personas, la justicia social, la sostenibilidad cumplir la agenda europea 2030 y dar participación «real» a la militancia.

Tanto el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, como el secretario y la presidenta comarcal del partido recalcaron su confianza en la candidatura de un Fernández Bielsa que ha logrado tres mayorías absolutas en Mislata «y tiene las ideas claras», en palabras de Ernesto Herrera y Marga Pin. «Es una candidatura diversa y compartida. Nuestro objetivo es seguir la línea valenciana de Ximo Puig y Pedro Sánchez; hacer más fuerte al partido socialista, ganar en el máximo de municipios y, donde no se pueda, hacer una oposición transformadora», recalcó el líder de ‘Som Equip’ tras verse arropado por numerosas autoridades, desde el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar, a los alcaldes socialistas de Canet d’ en Berenguer, Gilet, Estivella, Albalat dels Tarongers, así como los de Cheste, Siete Aguas y Alborache.