Decenas de personas se han concentrado esta tarde ante la Estación del Norte en València para exigir un servicio de ferrocarril “público y social” sin retrasos ni anulaciones y de calidad. La reivindicación principal es recuperar un servicio público “que utiliza la mayoría” y que consideran en un estado de “abandono”. Los manifestantes creen que el deterioro progresivo del servicio de cercanías, y en especial en la línea C-3, es “negligente” por parte de la administración pública.

En este sentido, piden restablecer la línea Utiel-Cuenca cerrada hace ahora un año por Filomena. Los manifestantes, en su mayoría usuarios, aseguran no entender esta decisión y consideran que si quitan el servicio que más usa la población "dejan a las personas sin alternativa sostenible”.

María, de Aldaia, es una usuaria de este servicio. Lo ha usado a diario desde hace años y hoy ha ido a la protesta a apoyar a los manifestantes porque cree que “es el mejor medio el más sano no contamina y no se porque sé lo quieren cargar. Yo lo he usado mucho. En Aldaia subía muchísima gente y ahora han quitado el servicio a Cuenca. No se entiende”.

Por otra parte, exigen que se invierta en Cercanías y no en alternativas como el AVE. “Menos AVE y más regionales” rezaban en sus consignas.