El PP valenciano ha mordido en el espinoso y delicado asunto de los casos de abusos sexuales de menores que están bajo la tutela de la Generalitat y no piensa soltar ese bocado. Ha llevado el tema al Parlamento Europeo, al Defensor del Pueblo, a la Sindicatura de Greuges, al Congreso de los Diputados y quiere que siga en la agenda política y, sobre todo, que se abra una comisión de investigación en las Corts. Será la tercera vez que la pidan después de que el tripartito la vetara en dos ocasiones, según ha recordado esta mañana el presidente del PPCV, Carlos Mazón.

Si hace unos días la síndica del PPCV en las Corts, María José Catalá, reunía a los medios de comunicación para dejar claro que la vicepresidenta Mónica Oltra y la gestión de los centros de menores seguirán estando en su diana en el curso político que arranca, Mazón ha hecho hoy lo propio y tras reunir al comité de dirección a su partido, ha evidenciado que el foco sigue ahí. Mazón ha anunciado varias iniciativas parlamentarias en este sentido y ha pedido la salida de Oltra del Consell porque "no puede seguir ni un minuto más". Ahora bien, ha dejado claro que en el foco no sólo está la vicepresidenta sino, también, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque es un asunto "transversal". Los populares busca así que este asunto, que sobre todo ha impactado políticamente en la consellera de Igualdad, también deteriore la imagen de todo el Botànic y, en particular, del jefe del Consell.

La sentencia contra el exmarido de Oltra por un caso de abusos sexuales a una menor tutelada fue recibida en tiempos de Isabel Bonig con cierta prudencia, pero el tema, tras la ratificación del fallo y la apertura de una nueva investigación en este caso por la posible responsabilidad de la conselleria en la gestión de este asunto, ha amplificado las críticas del PP. Al estruendo, se ha añadido ahora un informe de la Sindicatura de Greuges en poder del PP y con datos de la propia conselleria, en el que se recoge que en el periodo de 2020 y 2021 existían 175 menores tutelados por la Generalitat víctimas de abusos. El informe detalla que en la mayoría de los casos las agresiones se han producido en el entorno familiar y que todos los casos fueron comunicados a la Fiscalía. Los populares obvian los detalles y se quedan en la cifra; de ahi que desde el Botànic se les acuse de manipulación.

Mazón esta mañana ha asegurado que era una "indignidad" que se les acuse de manipular y ha denunciado el "silencio cómplice" de Puig. "Es bochornoso e indignante y estamos en un punto de no retorno", ha dicho. "No hay ninguna manipulación porque son datos que ellos mismos aportan", ha indicado. Según Mazón se desconoce qué medidas se han tomado al conocerse la existencia de esos 175. "¿Qué se está haciendo, se ha reforzado la protección, se ha investigado, alguien sabe si se ha tomado alguna medida, se está abusando ahora de menores?", se ha preguntado. Para Mazón es urgente dar explicaciones en las Corts. "¿Qué se espera del PP, qué mire para otro lado? Si lo quiere seguir haciendo Puig, que lo haga, todo el mundo quiere saber menos el tripartito", ha denunciado. El dirigente del PP ha exigido al Consell que qué rindan cuenta porque llevan siete años encargándose de los menores, ha subrallado.

Mazón también ha anunciado iniciativas para saber qué opina el Botànic sobre las "dañinas" declaraciones del ministro Alberto Garzón contra el sector de la ganadería.