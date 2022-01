Con su permiso voy a utilizar un símil futbolístico para hacer referencia a la situación del tiempo y el clima en el entorno mediterráneo. Como aficionado al fútbol, concretamente al equipo de mi localidad, el Alcoyano, sé que debo estar acostumbrado a pasar baches, a subir y bajar de categoría, a tener alegrías efímeras, seguidas de grandes desilusiones. Lo fácil es ser del Real Madrid o de cualquiera de los grandes equipos españoles, estar acostumbrado a ganar siempre, no ya partidos, sino campeonatos. Eso en clima es como ser de un clima oceánico, como los del cantábrico español, saber que puede llover más unos años que otros, que puedes tener tus rachas secas, pero te queda claro que por clima y regularidad vas a ganar siempre en la competición pluviométrica anual. Si eres del Alcoyano, un año eliminas al Real Madrid en la copa del Rey porque juegas bien y tienes suerte, y al año siguiente juegas mejor, lo pones contra las cuerdas y consigues el gol del empate y, durante unos minutos, te sientes de champions, hasta que dos golpes de mala suerte te devuelven a la realidad y no consigues por segundo año consecutivo cargarte al mejor equipo del mundo por su trayectoria. Es como en el clima de mi entorno mediterráneo, siempre irregular, durante días aburrido y, de repente, un día te cae una lluvia torrencial, o una gran nevada y te sientes poderoso, superior al resto de climas peninsulares, pero sabes que es una victoria efímera, pírrica, porque antes o después volverá la atonía, como la que nos aburre y no sume en la seguía los últimos meses. En una liga con otros climas más regulares siempre vas a perder, pero en un partido puntual te desquitas y ganas, aunque sea por un día, y eso te hace ser un aficionado único. En ese sentido cabe entender también la gran afición a la climatología y la meteorología que hay en el sureste o en la Comunidad Valenciana, como demuestran los datos de visitas anuales de Avamet, verdaderamente impresionantes y lo que se lía en los grupos de WhatsApp cada vez que pasa algo mínimamente interesante. Ser del Alcoyano, de un clima como el mediterráneo, vale la pena, aunque sea por unos días, horas o casi minutos.