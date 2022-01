Con la sexta ola en plena explosión y la variante Ómicron ha disparado los nuevos contagios, los test de autodiagnóstico para detectar contagios por coronavirus se han convertido en una herramienta cada vez más eficaz y esencial para detectar posibles focos y evitar nuevos positivos.

Los test de antígenos, que se pueden adquirir en farmacias y que en las últimas dos semanas se ha convertido en un auténtico tesoro que hasta incluso ha duplicado su precio, permiten en apenas 15 minutos detectar positivos en aquellos pacientes que ya han comenzado a experimentar contagios y tienen una infección activa por coronavirus.

Ante el incesante incremento de los contagios por coronavirus, la Comunitat Valenciana ha optado por colaborar con las farmacias para hacer pruebas diagnosticas, que registrarán los resultados positivos de los test de antígenos realizados bajo la supervisión y verificación de su personal para que las mismas as farmacias comuniquen los positivos de antígenos a Sanidad.

Qué hacer con si me sale la C en el test

Si me sale una C en el resultado del test de autodiagnóstico, no hay que relajar las medidas de protección contra el virus. Pero si te sale negativo, pero tienes síntomas de coronavirus, la persona se debería autoaislar.

Qué significa la C del test de antígenos

Los test de autodiagnóstico que salgan con el resultado C quieren decir está bien hecho, que el resultado es correcto y no es inválido. La C indica "Control", es decir, que el resultado es negativo.