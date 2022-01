Campaña del PSPV provincial a medio gas y en clima enrarecido

Si se piensa en una campaña electoral, sea para el Gobierno de España o unas primarias, la imagen que arropa la mente es la de mítines, encuentros con los potenciales votantes y actos festivos. Precisamente todo lo que se ha suspendido en la que disputan Mercedes Caballero y Carlos Fernández Bielsa para optar a la secretaría general del PSPV en la provincia de Valencia.

A cinco días de la cita de la militancia con las urnas, la campaña apura sus plazos a medios gas y en un ambiente enrarecido. No es de choque frontal como en las primarias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, pero hay tensión velada. El fallecimiento de las dos niñas en la feria de Mislata ha provocado la cancelación de todo tipo de actos públicos desde el lunes hasta que se vote el domingo, pero no el aplazamiento que pidió la candidatura que encabeza Mercedes Caballero.

La propuesta, pese a no ser aceptada por la Comisión de Ética del partido, no sentó bien en el equipo de Bielsa, quienes consideraron que se usaba el suceso de cara al exterior sin antes buscar un diálogo conjunto. Tampoco sentó bien a la candidatura rival que en un proceso que consideran que ha estado tan condicionado no se haya optado por ese aplazamiento y aún se baraja un recurso, aunque ven complicado que prospere.

Y en esa extraña nebulosa sin declaraciones directas, sin las agendas repletas habituales y con las redes sociales como único espacio de conquista del voto (pero también con un perfil bajo) se le ha unido el trasfondo de posibles pactos de última hora. Todos los protagonistas lo niegan de manera oficial, pero en la dirección autonómica del PSPV escuchan el runrún del agua que podría evitar la votación.

Según algunas voces de la cúpula de país de país, en la candidatura de la actual secretaria general estarían tanteando un posible pacto que garantizase a Caballero un puesto destacado en la futura ejecutiva, pero que dejaría paso a Bielsa como nuevo líder provincial. Preguntada directamente al respecto, Caballero niega esta propuesta y asegura que ella no se ha movido del postulado inicial de buscar un acuerdo. «Lo he dicho desde el minuto uno, pero no hay nada nuevo», añadió.

La posibilidad de un acuerdo de última hora tampoco satisface, en principio, al equipo del alcalde de Mislata. Insisten en su entorno en que «en ningún momento» nadie de la otra candidatura ha ofrecido hasta ahora negociar nada y defienden que una vez recogidos los avales «lo más apropiado es dar a la militancia la palabra».

No obstante, en la tarde de ayer fuentes socialistas insistían en que las puertas no están cerradas y existen opciones aún. No hay que olvidar que el secretario general del PSPV y jefe del Consell, Ximo Puig, ha defendido esta solución en caso de ser posible. Todavía quedan horas aunque no haya campaña.