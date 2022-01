El exdirector gerente de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau (VTCB) José Salinas será juzgado por presunta malversación en el dopaje electoral del PP de València en la campaña electoral de 2007, según han confirmado los magistrados de la sección cuarta en un auto que rechaza su recurso, notificado ayer a las partes.

La defensa de Salinas solicitaba el archivo de la causa contra él al considerar que los hechos estaban prescritos, que no existían suficientes elementos objetivos y subjetivos para procesarlo porque se le acusaba «en base a deducciones y no a hechos ciertos o acreditados». Además de defender «su correcto proceder como director gerente, sin tener relación especial con otros investigados ni con partido político alguno» y sin tener «especial relación con el señor [Alfonso Grau]. Y concluir que la fundación TVCB era privada y Salinas no era funcionario, para negar por lo tanto que pudiera cometer malversación de caudales públicos.

Los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València responden que «en relación a la malversación de caudales públicos lo relevante, más que la naturaleza jurídica de la entidad que recibe esos fondos, es el destino que se hubiera dado a esos fondos: acordes con la finalidad para los que fueron concedidos o se desviaron o sustrajeron de manera fraudulenta».

Tres cuentas bancarias

A Salinas el juez instructor del caso Taula le imputa «haber transferido desde el 1 de junio de 2006 al 16 de enero de 2008, fondos públicos, en connivencia con Alfonso Grau (entonces vicealcalde de València), a tres cuentas bancarias de la empresa Laterne, que se erige como pieza clave para financiar la campaña electoral del PP en València, en base a unos hipotéticos trabajos o encargos de los que no se ha aportado ningún tipo de justificación o soporte documental alguno».

El «borrado inusual e ininterrumpido de los archivos informáticos anteriores a la fecha de 2009» también suponen indicios para sostener la acusación contra Salinas, apuntan los magistrados, que será juzgado junto a Alfonso Grau, Eduardo Santón y María del Carmen García-Fuster.