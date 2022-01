«A todos debería preocuparnos la salud de los océanos». Esta es la reflexión de Uxue Muñoz, que junto a Leire García, estudiantes del doble grado de Ciencias del Mar y Biotecnología de la Universidad Católica de València (UCV), tendrán la oportunidad de mostrar su visión sobre el sector marítimo europeo este 2022 como embajadoras de la Eurocean’s Youth. Una plataforma que tiene como objetivo impulsar propuestas de la juventud científica relacionadas con el mar en encuentros internacionales.

Ambas han sido elegidas tras un exigente proceso de selección basado en su trayectoria y su compromiso con el medio ambiente. El proyecto está impulsado por la organización dedicada a la protección y puesta en valor del océano, Surfrider Foundation Europe y el Ministerio del Mar de Francia.

Uxue y Leire se sumarán al total de los120 jóvenes de entre 20 y 27 años, procedentes de diferentes países de la Unión Europea, que serán, como ellas, también embajadores de la Eurocean’s Youth.

Leire se decidió por este doble grado porque sentía una atracción por la investigación, el trabajo de laboratorio, y su aplicación al mar, que siempre le «ha fascinado». La pasión de Uxue viene desde pequeña. «Fue amor a primera vista», reconoce. Eligió este doble grado para «entender el mar y encontrar compuestos útiles para farmacia, cosmética o alimentación», detalla.

Proteger el mar

Para las dos jóvenes científicas es fundamental atender a los problemas que presenta el medio marino. «Todos sabemos que hay sobrepesca y que los ecosistemas están destrozados, pero más allá de eso el mundo marino es muy importante porque está relacionado con nuestro bienestar», afirma Leire García, quien admite que «el mar no se conoce al completo, falta todavía mucho por descubrir».

Uxue incide en la importancia de concienciar a la sociedad al respecto. «Confío en que estemos en un punto en el que todavía podamos remediarlo. Hay grandes profesionales investigando, pero se debería invertir más en esta clase de conocimientos y divulgarlos adecuadamente. De ello depende nuestro futuro», afirma la estudiante, que es miembro del Consejo Académico en el desarrollo de la Universidad Europea EU-Conexus sobre sostenibilidad marina.

Algunos de los eventos a los que está previsto que acudan los embajadores de la Eurocean’s Youth son la Cumbre One Ocean, el Día Marítimo Europeo o el Día Mundial de los Océanos. «De este proyecto espero conocer a profesionales que me sirvan de referencia y me ayuden a descubrir campos de trabajo que no había contemplado. También a abrirme oportunidades, a poder poner mi grano de arena. Si hacemos propuestas que luego se pueden llevar a cabo, los que somos parte del proyecto nos vamos a sentir muy orgullosos», reconoce Leire García.

Ya se han producido las primeras reuniones de forma telemática. «Se nos ha dividido en grupos por temáticas relacionadas con el medio marino y la logística de transporte marítimo. Trabajamos por sectores enfocados a distintos mares y regiones. Dentro de nuestro grupo, debemos identificar debilidades y oportunidades, y proponer mejoras que potencien un desarrollo sostenible», explica Uxue Muñoz.

En febrero, estaba organizada una semana inmersiva en la ciudad francesa La Rochelle, pero la pandemia podría obligar a realizarla a través de una pantalla. Era el evento por el que más «ilusión» tenían las estudiantes. «Hay problemas que se han mantenido en el tiempo y a los que todavía no se ha encontrado solución, y los jóvenes traemos ideas frescas e innovadoras. Nos sentimos muy motivados sintiendo que se nos escucha y que podemos involucrarnos en proyectos importantes», confiesa Uxue.

Uxue y Leire tienen mucho que ofrecer y esperan un futuro en el laboratorio. «Me gustaría dedicarme a la obtención de biomoléculas de interés. Tengo la esperanza de tener la oportunidad, al finalizar el grado en junio, de desarrollar esa pasión en el mundo laboral, en un departamento de I+D», declara Uxue. Leire manda un mensaje a los jóvenes científicos como ella: «Les diría que no tengan miedo y que se abran a todas las oportunidades». «Vamos a salir con una carrera universitaria, pero nos va a diferenciar lo que hagamos fuera. Que busquen en sí mismos lo que quieren y que vayan a por ello», concluye.