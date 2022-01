En la polémica desatada en torno a las macro granjas hay mucho más donde rascar de lo que parece, porque nos sitúa delante de nuestras propias contradicciones ambientales. Todos, absolutamente todos, somo ecologistas y concienciados ambientales hasta que nos enfrentamos a decisiones difíciles de las que somos participes, aunque lo fácil es culpar de la inacción a los políticos gobernantes. Es indiscutible que, por pura conciencia ambiental, para reducir las emisiones de metano responsables del cambio climático y por salud hemos de reducir el consumo de carne. Es indiscutible que las macro granjas y las explotaciones intensivas están alejadas de su relación con el medio próximo y producen mucho más, pero contaminan mucho más que las granjas extensivas integradas en su medio. No obstante, la carne nos gusta y a mí el primero, en los supermercados se busca el producto más barato y no nos fijamos en las condiciones de crianza. En el caso de la olivicultura el olivar tradicional está amenazado claramente por el cultivo del olivo en espaldera, con unos costes de recolección y producción mucho más baratos y capaz de producir el aceite de igual calidad, incluso ecológico, aunque con mucho más coste ambiental por el regadío que necesita, por el maltrato al suelo y por la pérdida de biodiversidad y de patrimonio agrario que supone. Es evidente que el regadío de ciertos cultivos es insostenible desde muchos puntos de vista, pero también lo es que las productividades aumentan y eso los hace más competitivos. Si en los mercados lo más barato va a ser lo producido de forma más eficiente y ello va a permitir una mejor vida de la población rural no es fácil renunciar a lo intensivo y dependiente de recursos exógenos frente a lo extensivo y adaptado al medio. A la larga todos sabemos que esto no es sostenible. No obstante, muchos cerramos los ojos por el momento, aunque nos pongamos el sello de respetuosos y preocupados con el medio ambiente. Pura hipocresía, en la que la mayoría de los políticos solo dicen eso que queremos escuchar, aunque sea tan contradictorio como nosotros mismos. Por otro lado, la izquierda queda hábilmente enfrentada al mundo rural por parte de la derecha con esa falsa dicotomía de “ganadería o comunismo”, tremendo…. Y muchos van y se lo creen.