Es la epidemia que subyace tras la covid. Detrás de cada fría cifra hay una historia invisible que forma parte de una realidad al alza desde 2020, coincidiendo con el momento en el que la pandemia puso patas arriba el mundo. Entre enero y octubre de 2021, un total de 9.686 niñas de 10 a 14 años acudieron junto a sus familias a las consultas de atención primaria de la Comunitat Valenciana con estados relacionados con la ansiedad o la depresión. Son un 235 % más que en 2019 (2.891), cuando la covid no colonizaba cada instante de la vida cotidiana.

El dato impacta por sí mismo, pero todavía impresiona más si se analiza en su contexto más reciente. En todo 2020 fueron atendidas 4.267 menores en la misma franja de edad, la mitad que en los diez primeros meses del año pasado.

La estadística, suministrada por la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, ha visto la luz a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el diputado no adscrito Jesús Salmerón en las Corts. El cargo electo quiso saber cuántas mujeres han acudido a las consultas de atención primaria de psicología o psiquiatría por cuadros de ansiedad o depresión durante 2019, 2020 y 2021. La información, desglosada por franjas de edad y departamentos sanitarios, ofrece múltiples lecturas. La primera es que, en términos generales, el número total de consultas de este tipo no se ha incrementado durante la pandemia en el conjunto del territorio valenciano. En 2019 los equipo de atención primaria atendieron 192.393 citas solicitadas por mujeres con ansiedad o depresión, un número que bajó a 190.112 en 2020 y a 180.826 en los diez primeros meses de 2021 (en el momento de facilitar los datos todavía no había acabado el año).

Evolución dispar

Pero la evolución de los casos es muy dispar en función de la edad de las demandantes. Los principales incrementos se dan entre niñas y adolescentes. El año pasado fueron atendidas 723 pequeñas de 5 a 9 años que presentaban los problemas citados, un 46 % más que en 2019 (368) y un 24 % más que en 2020 (457). El crecimiento de las consultas psicológicas también es exponencial entre las jóvenes de 15 a 19 años: 10.229 en 2021 por las 9.008 de 2020 y las 8.431 de 2019. En la franja de 20 a 24 años, el aumento fue inferior, del 5,8 %, y la tendencia sigue reduciéndose paulatinamente en los siguientes grupos de edad.

Las adolescentes de 10 a 14 años protagoniza la mayor subida de casos. El departamento de salud de Alicante fue el que más consultas atendió en menores de dicha edad el pasado año, con 1.148, por delante del de Castelló (915), el de Elx (827), el de València-Clínico (715), el del Hospital General de València (693) y el de Elda (616). Alicante también es el que más asistencias de niñas de 5 a 9 años registró por ansiedad o depresión, con 114, mientras que esta área sanitaria cae a la segunda posición en lo que respecta a las atenciones a jóvenes de 15 a 19 años, con 1.135. En esta franja, el área del Arnau de Vilanova-Llíria se lleva la palma, con 1.140 atenciones.

En cualquier caso, el hecho de que los mayores incrementos de consultas se produzcan en el ámbito de los adolescentes no oculta otra realidad que ofrece el balance: las mujeres valencianas de 45 a 59 años concentraron un tercio de las atenciones por depresión y ansiedad documentadas en 2021. Los números hablan de 19.953 citas en la franja de 45 a 49 años, 20.975 en la de 50 a 54 años y 21.104 en la de 55 a 59 años. A partir de esa edad, las consultas descienden considerablemente. Como también han bajado desde 2019 las atenciones precisadas por estos grupos de mujeres, hasta un 13% en dos años.

La escalada de consultas de ansiedad y depresión en edades tempranas contrasta con las carencias que presenta el sistema público de salud mental para atender a los más pequeños, como llevan años denunciando las familias y el Síndic de Greuges, pese a las ligeras mejoras de los últimos tiempos. El incremento también obedece a que se pone mucho más el foco en la necesidad de que los especialistas detecten cuanto antes los trastornos que pueden sufrir los niños para tratarlos. Una reciente encuesta señaló que un 3% de niños y adolescentes valencianos tuvieron pensamientos suicidas en 2021.