La intervención de una patrulla de la Policía Local de Sagunt permitió el pasado sábado que lo que parecía un parto complicado acabara en final feliz.

Los problemas comenzaron para Lidia (23 años) y su pareja cuando iban de camino al hospital comarcal. En mitad de las constantes contracciones, el coche se averió y tuvieron que deterse en una vía de Sagunt.

Venían desde Segorbe, al no poder ser atendidos en el centro de salud. El coche se detuvo en la avenida de la Vila sobre las 21.51 horas, mientras las contracciones de Lidia subían en intensidad.

Su pareja no dudó en pedir auxilio al 112 solicitando una ambulancia urgente, pero la Policía Local llegó primero.

Al no estar la ambulancia en el lugar y ver que la mujer presentaba continúas contracciones, gritando desesperada, los agentes optaron por trasladarla con el coche patrulla de forma rápida.

Una vez allí, la bajaron del vehículo policial, la entraron en una silla de ruedas y justo al pasarla a la camilla, empezó a dar a luz.

Los agentes recibieron luego la felicitación por parte de los sanitarios ya que, de no haber sido por su intervención, la mujer no habría llegado a tiempo para parir en el centro con supervisión médica para ella y su bebé. Los agentes policiales no dudaron ayer en acercarse al hospital a visitar a los felices padres y a su precioso bebé.

Otros antecedentes

No es la primera vez que pasa algo así en el hospital del Camp de Morvedre, aunque no siempre se ha llegado a tiempo. El año pasado, una mujer parió a las puertas de Urgencias de Maternidad. La pareja acudió al centro hospitalario cuando la madre empezó a ponerse de parto y estacionó en la misma puerta ante la urgencia con la que llegaban.

El personal del área de Ginecología salió de inmediato y se encontró con la mujer, sentada en el asiento y con el bebé ya en los brazos. «Lo hicieron muy bien, arroparon al bebé con una bufanda y tanto la madre como el bebé llegaron bien al hospital», comentó. Allí mismo procedieron al alumbramiento de la placenta y a cortar el cordón umbilical, antes de trasladar a la madre y al bebé al interior del hospital.