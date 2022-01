Barceló, sobre la sentencia por no procurar material de protección a los sanitarios: "Lo buscamos hasta el último rincón del mundo"

"Buscamos el material hasta el último rincón del mundo. ¿Qué más podíamos haber hecho?". Con estas palabras la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se defendía esta tarde en la tribuna de las Corts frente a las críticas lanzadas por los tres grupos de la oposición, (PP, Ciudadanos y Vox) por la sentencia que ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar hasta 35.000 a cada uno de los 154 médicos que denunciaron falta de medios en la primera ola y a los que el juzgado de lo Social 5 de Alicante les ha dado la razón.

Tras comparecer ante la diputación permanente de les Corts y dar cuenta de lo que la conselleria ha hecho estas últimas semanas tras la llegada de la variante ómicron y la explosión de contagios, los portavoces de los tres grupos le han recriminado a Barceló que no hubiera aprovechado para pedir disculpas a los profesionales tras conocer la sentencia. "Una hora de intervención y ni una palabra", le ha reprochado el diputado del grupo popular, Juan José Zaplana que ha recordado, junto a Ciudadanos y Vox que, además, la Comunitat Valenciana tiene el "dudoso honor" de ser la región con más profesionales sanitarios contagiados desde el principio de la pandemia, 18.278 en estos momentos según datos del Ministerio de Sanidad, con 2.023 justo ahora de baja, el triple que hace un mes.

"Se hizo lo humanamente posible"

Tras encajar las críticas, Barceló aseguró que ya había pedido disculpas al personal sanitario por no haberles dotado del material necesario y ha recordado que en el fallo del tribunal alicantino (que el Consell va a recurrir) se reconoce, tal como ha puesto de relieve Zaplana que la Conselleria de Sanidad "incumplió la normativa de riesgos laborales" y no tomó "medidas suficientes" pero que también la administración "llevó a cabo las actuaciones dentro de sus posibilidades y en las condiciones más adversas que se recuerdan", ha leído Barceló. "¿Qué tendríamos que haber hecho. Buscamos el material hasta el último rincón del mundo. No hubo inactividad administrativa, se hizo lo humanamente posible", ha asegurado la consellera que ha reconocido que hubo momentos en los que fue consciente de que "por mucho que hubiéramos hecho no íbamos a poder evitar las muertes. Movimos cielo y tierra. No piensen que queríamos dejar abandonados al personal", aseguró. "A usted no le ha tocado gestionar una pandemia", le espetó a Zaplana.

Tanto desde el PP como desde el resto de grupos de la oposición también se criticó la otra sentencia en contra que ha recibido el Consell por relegar a los médicos de la privada en la vacunación. El juzgado de lo contencioso 3 de Alicante ha condenado a Sanidad a pagar 10.000 euros al Colegio de Médicos de Alicante por el retraso en vacunar a médicos de clínicas y centros privados de la provincia, sentencia que la consellera también ha avanzado que se recurrirá.