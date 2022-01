"El riesgo de fallecer por covid entre los no vacunados es 6 veces mayor que entre los vacunados y los no vacunados tienen 10 veces más riesgo de acabar en una UCI". Son los datos que ha aportado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia ante la diputación permanente de les Corts como ejemplo de la efectividad que estaban teniendo las vacunas contra la covid y el papel que están teniendo en la actual situación de los hospitales, donde los ingresos están subiendo pero no tienen nada que ver a hace un año pese a que la incidencia del virus está tres veces por encima. "Las vacunas nos han ayudado a que la situación en los hospitales sea hoy la que es", ha asegurado Barceló.