La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha afirmado que los edificios judiciales y el personal de la Administración de Justicia cuenta con las medidas de seguridad necesarias para mantener la presencialidad en sus puestos de trabajos. La titular de Justicia se ha expresado así en Castelló de la Plana a preguntas de los medios de comunicación sobre la petición del sindicato CSIF de proteger a los funcionarios de Justicia con el teletrabajo, cita previa y mascarillas FFP2.

Bravo ha explicado que las más de 60 sedes judiciales cuentan con sus planes de autoprotección y que en ellos se reparten protecciones individuales, como mascarillas, a todos los trabajadores de la Administración de Justicia.

La consellera ha recordado que se han invertido 7 millones de euros en la colocación de mamparas y en la adquisición de medios de protección individuales y así como en toda una serie de medidas que contribuyen a reforzar la seguridad en las sedes judiciales. Bravo ha señalado que con más del 90% de la población vacunada , incluidos los funcionarios y funcionarias de Justicia, en estos momentos “no hay motivos para adoptar nuevas medidas extraordinarias”. Para Bravo “el teletrabajo es una opción y se puede adoptar de una manera ordenada , pero no como una situación extraordinaria… No podemos enviar otra vez al 70% de los trabajadores de Justicia a casa a teletrabajar porque generaría disfunciones y afectaría a la marcha de la Justicia. Hay que aprender a vivir con el COVID-19 como aprendimos a convivir con la gripe. Este país no puede paralizarse .”

Gabriela Bravo ha recordado la puesta en marcha de los Juzgados Covid para mitigar los efectos de la pandemia en las jurisdicciones que se vieron más afectadas, como Social y Civil. También ha señalado que en estos momentos “estamos invirtiendo 11 millones de euros sólo en refuerzos de personal porque sabemos los problemas que ha ocasionado la pandemia y queremos que la Justicia siga funcionando y garantizando los Derechos de la ciudadanía. Hay que aprender a vivir con el virus si no queremos paralizar la actividad económica y paralizar el país – ha insistido la titular de Justicia- . Lo que tenemos es que seguir trabajando para que la tercera dosis de la vacuna llegue a la mayor parte de la población”.

La consellera ha señalado que se reparten mascarillas quirúrgicas en los puestos de trabajo, dado que el organismo encargado de controlar la seguridad de la plantilla de Generalitat y de los trabajores de Justicia, el INVASSAT, considera suficiente este tipo de protección EPI para la mayoría de los puestos de trabajo (con excepciones como los médicos forenses y el personal de Servicios Comunes que se desplazan a notificar requerimientos judiciales, que sí que utilizan protección FFP2).

En cuanto a la cita previa desde Justicia se recuerda que cada órgano judicial tiene potestad para establecer la cita previa a través de la aplicación electrónica habilitada para ese fin, el teléfono o el correo electrónico.