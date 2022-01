La nueva variante Ómicron, que está siendo la gran protagonista de la sexta ola de covid, tiene una capacidad superior de transmisión, lo que está detrás del incesante aumento de contagios de estos últimos días. Es más, hay un pensamiento extendido que sostiene que aquellas personas que se infectan de covid tendrán mayor inmunidad, pero según los últimos estudios no es cierto. Haber pasado la covid -cualquiera de sus variantes- tiene una efectividad de sólo el 19% para proteger de reinfección por ómicron.

Los síntomas de Ómicron varían, aunque parece que hay uno que es común en la mayoría de las casos y aparece los primeros días: la voz ronca. Es casi imperceptible, pero es una constante.

Los nuevos casos de coronavirus no dejan de crecer, en la Comunitat Valenciana ayer fue el tercer día consecutivo de registros de cifras récord de nuevos contagios con 19.278 casos en un día. En esto juega un papel importante la nueva variante Ómicron, que se extiende a un ritmo superior que anteriores cepas. Ahora bien, las personas con un resultado positivo por Omicron, ya sea por test de antígenos o PCR, ¿cuándo dejan de contagiar?

Cuándo deja de contagiar un positivo en Ómicron

Según los expertos, los primeros días que una persona se contagia de Ómicron son los más proclives a transmitir el virus. Por lo que el periodo con más posibilidades de contagios sería un par de días antes de presentar síntomas de esta nueva variante del coronavirus. Aproximadamente a la semana de dar positivo y no presentar síntomas la persona contagiada ya no podría transmitir el virus, evitando así que se extendiera. Eso sí, es importante tener en cuenta que los positivos en Omicron no deben presentar síntomas para que dejen de ser contagiosos después de haber pasado unos 7 días de haberse infectado.