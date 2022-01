El riesgo de entrar en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las personas de 30 a 59 años que están sin vacunar es 11 veces superior a las que están inmunizadas con las dos dosis. Así se desprende del último informe del Ministerio de Sanidad con los datos de incidencias de infección, hospitalización, ingresos en intensivos y de fallecimiento que comprenden entre el 8 de noviembre de noviembre de 2021 y el 2 de enero de 2022.

Según las principales conclusiones sobre la gravedad de los casos y la tasa de incidencia media por grupos de edad, Sanidad expone que "la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas". La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 79 años, con un riesgo de infección en no vacunados 11,2 veces mayor, de hospitalización 18,4 veces mayor, de ingreso en UCI 31,7 veces mayor y de fallecimiento 23,9 veces mayor respecto a los vacunados.

En el grupo de 30 a 59 años, la tasa de ingreso en UCI es 11 veces superior en no vacunados, pues es de 2,52 frente a un 0,23. En este grupo etario, el riesgo de hospitalización se sextuplica ya que la tasa semanal por cada 100.000 habitantes en los vacunados es de 2,71 frente al 16,61 de los que no están inmunizados, mientras que el riesgo de fallecer se quintuplica (la tasa es 0,07 con vacunación completa frente a un 0,38 en no vacunados).

Mientras que en el grupo de adolescentes y jóvenes (entre 12 y 29 años) el riesgo de ingresar en un hospital por covid es cuatro veces mayor en no vacunados que entre los que sí que se han puesto la pauta completa, pues la tasa de estos es 4,74 frente a 1,03.

De ahí que la estrategia actual de la Conselleria de Sanidad es fomentar la máxima la vacunación, que ahora se centra en el refuerzo de terceras dosis, e intentar recuperar al máximo de rezagados posible. Respecto al refuerzo y de cara a una nueva vacunación masiva en vacunódromos, Puig ha dicho que lo está estudiando la conselleria y en los próximos días se hará el anuncio con los nuevos lugares que se están estudiando para poner la dosis adicional a los nuevos grupos etarios aprobados por la Ponencia de Vacunas, que son los menores de 40 años.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, más del 55,75% de valencianos de entre 50 y 59 años que se pusieron la pauta completa ya han recibido la tercera, mientras que el porcentaje se eleva al 91,76% en los mayores de 60 años. Los mayores de 70 años inmunizados con la dosis de refuerzo suponen casi el 93 por ciento. La vacunación de entre los valencianos con 40 y 49 años va más retrasada ya que empezó hace unas semanas, salvo en los grupos de trabajadores esenciales con estas edades, a los que se les puso antes. En este tramo etario se han vacunado casi el 23 %.

Las dosis adicionales en vacunados con Janssen (era monodosis) se han inoculado a casi el 83 por ciento de valencianos y valencianas, un total de 175.113 personas. El recuerdo para los que se vacunaron con AstraZeneca, vacuna que ya no se utiliza y que se puso a fuerzas de seguridad, emergencias y profesorado, ha llegado a un total de 409.434 personas, el 87,65 %.

En cuanto a la vacunación pediátrica de niños de entre 5 y 11 años, ya se ha vacunado con al menos una dosis infantil a más de 147.000 niños y niñas, lo que representa casi el 42 % de los escolares en estas edades.

Coronavirus en Valencia: últimas noticias