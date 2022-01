Los fisioterapeutas advierten de que entre el 10 y el 15 por ciento de las personas contagiadas por covid, independientemente del grado de afectación, padecerá covid persistente), enfermedad que puede llegar a convertirse en crónica, según señala el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV). De hecho, el 75 por ciento de las personas que padecen Covid persistente después de los seis meses siguen experimentando malestar general, disnea, dolor muscular, fatiga, síntomas neurológicos, alteraciones digestivas, problemas de memoria, de concentración, insomnio, o alteraciones del olfato y gusto, afectando así a su calidad de vida.

Los padres de un niño han denunciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Paterna que su hijo recibió la vacuna contra la covid este pasado lunes en su centro educativo pese a que había entregado el documento con la no autorización por parte de sus padres. Los padres denuncian al centro y a la Conselleria de Sanidad por haber vacunado a su hijo menor de diez años con la vacuna covid «sin su consentimiento». Según señalan en la denuncia, los progenitores no autorizaron a que su hijo fuera vacunado y el menor llevó el mismo lunes, fecha en la que supuestamente recibió la vacuna, la no autorización firmada al colegio en papel.