La Federació d’Ensenyament de CC OO PV se ha manifestado este mediodía ante las puertas de la Conselleria de Educación para mostrar su rechazo ante la convocatoria de oposiciones que empezará en junio, que finalmente incluye 1.228 de las 2.500 plazas que en un principio se habían comprometido para finalizar un ciclo histórico de concursos que desde 2018 iba a ofrecer hasta 13.000 plazas.

El motivo de la reducción de la oferta es, según apunta la Conselleria de Educación, el desarrollo de la nueva ley de estabilización de la función pública, que obliga a que una parte de las plazas se adjudiquen por méritos a trabajadores interinos.

No obstante, los sindicatos Stepv, CC OO, UGT y CSIF difieren de esta visión y CC OO ha decidido manifestarlo a las puertas de la conselleria hoy. Según Xelo Valls, secretaria general de la Federació d’Educació del sindicato, “cuando más plazas se pongan en la bandeja de salida para que se pueda acceder a ellas a través del concurso-oposición, más posibilidad hay de que la gente pueda acceder a esas plazas”.

En su opinón, “se podía haber estirado un poco la publicación de la convocatoria y aplicar las mejoras de la nueva normativa ya en la convocatoria de junio”. “Está tocándose, muy cercano, y hubiéramos preferido esperar un poco para acogerse a estas mejoras”. Por eso, piden a la conselleria “que se revise la convocatoria”.

Por su parte, Rafa Martinez, secretari d’Educació Pública No Universitària de CC OO PV, recalca que la modificación de la convocatoria según las expectativas que había «supone una frustración importante” para los candidatos, que ahora “se encuentran con una convocatoria que recorta a menos de la mitad y un sistema de oposición antiguo, que no incorpora las mejoras que prepara el ministerio”, como la no eliminatoriedad de las pruebas y un proceso simplificado.

Además, Martínez recordaba ante la conselleria que las 2.500 plazas estaban “comprometidas desde 2018 y deberían haber salido el año pasado”, pero el calendario previsto se demoró un año por la pandemia, ya que en 2019 no se realizaron las pruebas de Secundaria.

“Es muy frustrante para los aspirantes y entendemos y compartimos el cabreo. Pedimos a la Administración dé un paso atrás y recapacite, que espere la transitoria del ministerio para convocar más plazas en un procedimiento mejorado”.

