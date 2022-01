Los sindicatos docentes han lanzado a la Conselleria de Educación una serie de peticiones para intentar mitigar el impacto de la sexta ola en los centros educativos. Como han denunciado los equipos directivos, la gestión de la vacunación infantil en los colegios, además del control de los casos positivos en las aulas y de las bajas docentes, ha generado una elevada carga, en gran parte burocrática, que debe compaginarse con la labor educativa y la protección de la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa.

La Federació d'Ensenyament de CC OO PV reclama a la Conselleria de Educación la "urgente toma de medidas covid-19 en los centros educativos", por el elevado número de contagios durante la sexta ola. Por esto, el sindicato ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo viernes, 28 de enero, ante las puertas de la conselleria.

CC OO convoca una protesta el 28 de enero, ante las puertas de la Conselleria de Educación

"En la concentración se reclamarán medidas urgentes para salvaguardar la seguridad y salud de la comunidad educativa", asegura el sindicato. Asimismo, FE CCOO PV también presentará resoluciones a las Juntas de Personal de cada provincia para pedir apoyo a las demandas, han anunciado esta mañana. "Exigimos que se tomen las medidas para hacer frente, con la mayor efectividad y brevedad posible, a esta situación", añaden.

En concreto, solicitan: la reducción de las ratios en los planes de organización de centros, ya que consideran que "el mantenimiento de las ratios ordinarias ha sido un grave error"; el refuerzo de las plantillas de todo el personal del ámbito educativo y socio-educativo en todos los sectores y perfiles educativos; atención especial a los trabajadores de Infantil y Educación Especial, y también a aquellos vulnerables por motivos de salud.

Además, insisten en la necesidad de permisos retribuidos por cura o hijo de familiar dependiente, y de que se revise la medida de no confinar un aula hasta que no hayan 5 positivos o el 20 % del alumnado.

Stepv pide que Sanidad vuelva a asumir la gestión de casos

No es el único sindicato que, estos días, ha reclamado más medidas para proteger a los centros educativos. Stepv también considera que se debería reducir la ratio de alumnado por aula, ya que "el retorno a las ratios anteriores a la pandemia dificulta la atención del alumnado en este contexto tan complicado".

Asimismo, defiende que deberían negociarse las plantillas docentes para garantizar el profesorado estructural de los centros para la correcta atención del alumnado. En ambos casos, Stepv defiende que estas dos medidas deberían aplicarse más allá de la pandemia.

Sobre el cambio reciente en los protocolos, que descarga de trabajo a las saturadas áreas de Salud y da más tareas a los equipos directivos, piden que Sanidad "continúe gestionando los aspectos que hasta ahora" . "Si hace falta, que se dote de más personal los centros sanitarios para hacer frente a esta situación".

El sindicato también pedía que se redujera la carga burocrática que deben asumir los equipos directivos por trámites corrientes de los que los centros deben responder ante la conselleria, por lo que ve positivo el acuerdo entre Educación y Adip-PV al que se llegó ayer, por el que algunas obligaciones se posponen hasta final de curso o para 2022-23.

No obstante, esto no contenta a todos. ANPE considera que es "insuficiente para revertir la sobrecarga laboral de los docentes" y considera "indispensable" que la conselleria tome las medidas oportunas con la antelación suficiente para que el profesorado no tenga que asumir responsabilidades de tipo sanitario ni más tareas burocráticas.

Por ello, reclama "la dotación a todos los centros del personal administrativo y sanitario necesario".

Asimismo, reclama "un sistema extraordinario de sustituciones del profesorado que acabe con las situaciones extremas de falta de personal", más allá de las tres adjudicaciones semanales que ya existen.

Por último, CSIF coincide en reivindicar "más personal en los centros en lugar de diferir trámites burocráticos", ya que creen que esto último "aumentará la sobrecarga en junio".