"València no es Hawái, deberían prever la posibilidad de que el frío forme hielo"

Robert J. Woessner ha llegado esta mañana para coger un vuelo destino Ámsterdam al Aeropuerto de Manises, para hacer escala en Holanda y allí coger otro que le llevaría a California para pasar unos días con su familia, ya que vive en València con su novia. Sin embargo, el frío que persiste durante toda la semana ha impedido que el avión saliera a su hora. “Estaba programado para las seis de la mañana, pero finalmente ha acabado saliendo algo más tarde de las diez y he acabado perdiendo el vuelo de enlace, ahora mi camino será de más de treinta horas”, cuenta. Algo que dice, ha pasado a la mayoría de viajeros que tenían un itinerario parecido.

Tal como ha adelantado Levante-EMV esta mañana, y según ha informado la aerolínea a los viajeros y ha confirmado Aena, la escarcha que se había depositado durante la noche en las alas del avión ha impedido que este pudiera despegar a la hora. “Nos han dicho que no tienen máquinas en València para retirar el hielo, me parece que, si las aerolíneas saben que el cambio climático es algo a tener en cuenta, deberían proveerse de estos aparatos para que esto no ocurra”, razona Robert, de 33 años. Además, continúa, “València no es Hawai o las Islas Canarias, donde siempre hace el mismo tiempo, aquí las estaciones se notan y estos días hacía mucho frío”, dice por teléfono desde el aeropuerto de Ámsterdam.

Woessner espera un avión alternativo que cogerá en la capital holandesa (ha perdido el que tenía contratado) y que le dejará en Los Ángeles a las doce de la noche hora local (nueve de la mañana en España). “Nuestro vuelo fue el primero que salía y tuvimos que esperar mucho rato, en concreto cuatro horas, hasta que saliera el sol y deshiciera la escarcha que cubría las alas del avión, eso es lo que nos han dicho desde la aerolínea”.

El hielo que se había formado durante la noche ha provocado, asimismo, el retraso de más de una hora de dos vuelos más, uno con destino a Ibiza y otro a Bilbao, según han confirmado fuentes de Aena.